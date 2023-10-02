شاهد: مئات الحيوانات الأليفة تنال بركة في قداس بإحدى كنائس نيويورك

بقلم: يورونيوز

من بينها أفاع وكلاب وإبل وحمير، أتت الحيوانات مع مالكيها لتحصل على بركة الكاهن في داخل الكاتدرائية. القداس الذي نُظّم في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، لم يقم منذ العام 2018 بسبب حريق طال الكاتدرائية ثم جائحة كوفيد-19 بدءاً من 2019.

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حصلت مئات الحيوانات بينها إبل وبومة وثعبان ضخم وكلاب وقطط على مباركة أحد الكهنة خلال قداس أُقيم الأحد بكاتدرائية القديس يوحنا الإلهي في نيويورك، احتفالاً بذكرى القديس فرنسيس الأسيزي الذي كان من محبي الحيوانات.

وتعيّن على ثلاثة أشخاص حمل ثعبان أصفر اللون داخل الكاتدرائية. وحصل كل حيوان بغض النظر عن حجمه أو نوعه، على مباركة خلال قداس يحتفي بفرنسيس الأسيزي، قديس الكنيسة الكاثوليكية. وترأس القداس أسقف أبرشية نيويورك أندرو ديتشي.

وقد أحضر كل من جون شويكي وكريستين كوكمان، كلبيهما من نوع لابرادور، اللذين يتلقيان تدريبات ليصبحا كلبين إرشاديين للمكفوفين في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت كوكمان: "نأمل في أن توفّر لهما البركة صحة الجيدة وحظاً سعيداً"، مضيفةً: "من المذهل أن نكون منخرطين في كنيسة تقرّ بأنّ للحيوانات أرواحاً".

والقداس الاحتفالي الذي نُظّم في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، لم يقم منذ العام 2018 بسبب حريق طال الكاتدرائية ثم جائحة كوفيد-19 بدءاً من 2019.

وأحضرت كيرستين بورتيسيلا التي تبلغ من العمر 62 عاماً، ووالدتها داغمار كلبتهما الصغيرة "سادي"، فيما أبدتا سعادتهما لأنهما تمكنتا من إحضارها إلى الكنيسة خلال هذا اليوم الوحيد خلال السنة، الذي تتم فيه الموافقة على استقبال الحيوانات داخل الكاتدرائية. وأكّد بورتيسيلا أنّ "حباً غير مشروط" يربطهما بالقطة.

وكانت الكاتدرائية التي تتسع لقرابة 1500 شخص، ممتلئة تقريباً الأحد. ولقاء 15 دولاراً، تمكن الحاضرون من المشاركة في قداس الأسقف ديتشي لساعتين وحصول حيواناتهم على المباركة.

وكانت غالبية الكلاب الموجودة هادئة باستثناء إصدار بعضها نباحاً محدوداً، فيما تفاجأ عدد كبير من الحاضرين بدخول جَمَل أُحضر من إحدى المزارع.

لكنّ هذا الجمل الأبيض لم يكن، مع ثعبان أصفر كبير حمله شخصان مع مساعدة ثالث، الحيوانين الوحيدين اللذين أثارا الدهشة.

فأندرو ديتشي اصطحب تمساحاً صغيراً تلقى بدوره بركة الأسقف. ومن بين الحيوانات التي أُحضرت أيضاً بومة وحصان قزم ونعامة، رافقها متطوعون ارتدوا ملابس بيضاء، في حين كانت الحيوانات الأخرى تنتظر دورها خارجاً.

وأدّت جوقة كاتدرائية القديس يوحنا الإلهي مجموعة ترانيم خلال القداس، الذي تضمّن أيضاً عرض باليه لمتحدرين من أصول إفريقية.