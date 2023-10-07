شاهد: مسيّرة تابعة لكتائب القسّام تستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين

بقلم: يورونيوز

أعلن قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف صباح اليوم السبت بدء عملية "طوفان الأقصى".

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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر استهداف جنود إسرائيليين بإسقاط قذيفة من طائرة مسيرة في محيط قطاع غزة.

وأعلن قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف صباح اليوم السبت بدء عملية "طوفان الأقصى"، لافتًا إلى أن الضربة الأولى شملت إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيف باتجاه المناطق الإسرائيلية.

وأظهرت فيديوهات إصابة مبان وسيارات بشكل مباشر، بينما أكدت وسائل إعلام مقتل عدد من الإسرائيليين وإصابة مئات آخرين إثر العملية.