شاهد: لحظة انهيار برج سكني وسط قطاع غزة جراء القصف الجوي الإسرائيلي العنيف على غزة

بقلم: يورونيوز

تواصلت الضربات الجوية الإسرائيلية والقصف العنيف على قطاع غزة اليوم الأحد، لترتفع حصيلة القتلى إلى 370 فلسطيني، بالإضافة إلى تسوية بنايات ومنازل ومنشآت بالأرض ومنها منازل تعود لقياديين في حركة حماس، مع تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بانتقام شديد".

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دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام، يومها الثاني والتي قتل فيها حتى الآن 600 إسرائيلي وجرح ألفان، بالإضاة إلى 1000 رهنية، بينهم ضباط إسرائيليون، عاد بهم المسلحون لقطاع غزة، مما أدى لاندلاع حرب تحمل في طياتها خطر الانتشار والامتداد في المنطقة.

وفي كلمة مصورة أمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نحن في حالة حرب وسننتصر فيها"، وفق تعبيره.

وفي جنوب إسرائيل، قال الجانبان إن مسلحي حماس لا يزالون "يخوضون اشتباكات ضارية" مع قوات الأمن الإسرائيلية في عدة مناطق، وانطلقت المزيد من الصواريخ من القطاع صوب إسرائيل مما أطلق دوي صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي في إفادة للصحفيين "سنهاجم حماس بقوة وستكون تلك جولة عمليات مطوّلة للغاية".