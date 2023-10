من جهته، نشر الجيش الإسرائيلي على موقع إلكتروني خاص أسماء 26 جندياً وجندية قتلوا منذ يوم السبت.

وبدأت الأعمال القتالية فجر السبت بإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية مجاوِرة وحتى تل أبيب والقدس.

واخترق مقاتلو حماس الذين وصلوا على متن مركبات وقوارب وطائرات شراعية آلية، السياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل حول قطاع غزة، وهاجموا المواقع العسكرية والمدنيين في طريقهم.

ويعدّ هذا التصعيد الأكثر دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عقود.

🥀🕯️The Commander of the Nahal Brigade, COL Jonathan Steinberg was killed today during a confrontation with a terrorist.



COL Steinberg, 42 years old from Kibbutz Shomria. The IDF sends its heartfelt condolences to his family and will continue to support them in this difficult… pic.twitter.com/zHyNjzg8My