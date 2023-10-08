إسرائيل تعيش أحد أحلك الأيام في تاريخها وأكثر سوادا ودموية بحسب المراقبين
قال الجيش الإسرائيلي الأحد إنه أحرز تقدما في وقت مبكر في استعادة السيطرة على البلدات والمستوطنات التي سيطر عليها مقاتلوا كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس منذ صباح أمس السبت في عملية "طوفان الأقصى" في هجوم مباغت وغير مسبوق على مستوطنات غلاف غزة، وهو ما أدى إلى مقتل 350 على الأقل و313 قتيلا فلسطينيا جراء القصف العنيف على الأبراج السكنية في غزة.
آخر التطورات في عملية "طوفان الأقصى" أو البسيوف الحديدية كما سمتها إسرائيل
مقتل اسرائيليين اثنين ومصري برصاص شرطي في الاسكندرية
قتل اسرائيليان ومصري الأحد عندما أطلق شرطي مصري النار على وفد سياحي اسرائيلي في وسط الاسكندرية (شمال)، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ونقلت قناة اكسترا نيوز المصرية (شبه رسمية) على موقعها على "إكس"عن مصدر أمني أن "أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية (وسط المدينة) بالاسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الاسرائيلية بمزار" سياحي.
مشاهد من موقع إطلاق النار على حافلة سياح إسرائيليين بالإسكندرية.#طوفان_الأقصى#الإسكندريةpic.twitter.com/AsShDRY6AM— وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) October 8, 2023
الجيش الإسرائيلي ينشر صور وأسماء 26 قتيلا من ضباطه وجنوده في عملية "طوفان الأقصى"
من جهته، نشر الجيش الإسرائيلي على موقع إلكتروني خاص أسماء 26 جندياً وجندية قتلوا منذ يوم السبت.
وبدأت الأعمال القتالية فجر السبت بإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية مجاوِرة وحتى تل أبيب والقدس.
واخترق مقاتلو حماس الذين وصلوا على متن مركبات وقوارب وطائرات شراعية آلية، السياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل حول قطاع غزة، وهاجموا المواقع العسكرية والمدنيين في طريقهم.
ويعدّ هذا التصعيد الأكثر دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عقود.
🥀🕯️The Commander of the Nahal Brigade, COL Jonathan Steinberg was killed today during a confrontation with a terrorist.— Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023
COL Steinberg, 42 years old from Kibbutz Shomria. The IDF sends its heartfelt condolences to his family and will continue to support them in this difficult… pic.twitter.com/zHyNjzg8My
الجيش الإسرائيلي يعلن نيته إجلاء السكان في محيط غزة خلال 24 ساعة
أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده لقتال المسلحين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري للصحافيين إن "مهمتنا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة". وأكد هغاري أن القتال مستمر "لإنقاذ الرهائن" الذين يحتجزهم النشطاء الفلسطينيين في إسرائيل ... هناك عشرات آلاف من الجنود المقاتلين، سنصل إلى كل تجمع حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل".
תמונות מהיערכות כוחות צה"ל בעוצבת "האש" >>pic.twitter.com/a9fs2wRqMf— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023
حزب الله اللبناني يستهدف مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا والجيش الإسرائيلي يرد بالمدفعياتeuronewsأعلن حزب الله اللبناني استهدافه 3 مواقع للجيش لإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية وقصفه مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة صباح اليوم الأحد، وردت إسرائيل بالقذائف المدفعية.
ارتفاع قتلى القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 313 ومقتل 7 بالضفة
قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأحد إن 313 على الأقل قتلوا من بينهم 20 طفلا وأصيب ما يقرب من ألفين في ضربات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس السبت.
وأضافت أن سبعة أشخاص قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة من بينهم طفل.
وقال بيان وزارة الصحة إن ستة، من بينهم طفل (13 عاما)، قتلوا خلال مواجهات شملت الرشق بالحجارة بينما قتل السابع لدى محاولته طعن إسرائيلي.
عملية "طوفان الأقصى" في يومها الثاني
الأحد، ردت المدفعية الإسرائيلية على قذائف أطلقت من جنوب لبنان أصابت موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في مزارع شبعا، في هجوم تبناه حزب الله وقال إنه جاء "تضامنا" مع الهجوم الجوي والبحري والبرّي واسع النطاق الذي أطلقته حركة حماس.
كما أعلنت القوات الإسرائيلية الشروع في إجلاء كامل لسكان غلاف غزة موازاة مع تواصل غاراتها على القطاع، فيما أدت عملية "طوفان الأقصى" إلى مقتل نحو 300 إسرائيلي وجرح أكثر من 1590.
وأطلقت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح أمس السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات، بينما أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل 300 وإصابة 1864.
في حين قالت وزارة الصحة في غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت لمقتل 256 فلسطينياً بينهم 20 طفلاً، وإصابة 1788 بجروح مختلفة.
نتنياهو يحذر من حرب طويلة وصعبة
حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين الأحد من "أننا دخلنا في حرب طويلة وصعبة"، وذلك بعدما خلّف القتال مع حركة حماس مئات القتلى من الجانبين، غداة هجوم مباغت كبير شنّته الحركة من غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان صدر فجر الأحد بشأن هجوم حماس "المرحلة الأولى على وشك الانتهاء... من خلال القضاء على الغالبية العظمى من قوات العدو التي تسلّلت إلى أراضينا".
وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة.
بلينكن يعلن أنه تحدث مع عباس ويحثّ دول المنطقة على إدانة هجوم حماس
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "مواصلة وتكثيف الإجراءات لاستعادة الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة"، بحسب بيان للخارجية الأميركية.
وأكد بلينكن "الإدانة القاطعة لهجمات حماس الإرهابية ضد إسرائيل، ودعا جميع القادة في المنطقة إلى إدانتها"، بحسب البيان.
نتانياهو يتوعد بأن يستخدم الجيش الإسرائيلي "كل قوته للقضاء على حماس"
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن يستخدم الجيش كامل قوته لـ"القضاء على حركة حماس" بعد شنّها عملية عسكرية مباغتة السبت تخللها إطلاق صواريخ وعمليات توغل وأسر راح ضحيتها العشرات، في ما اعتبره "يوما أسود" للدولة العبرية.
وقال نتانياهو إن الجيش الإسرائيلي "على وشك استخدام كل قوته للقضاء على حماس"، مضيفا في خطاب متلفز "سنضربهم حتى النهاية وننتقم بقوة لهذا اليوم الأسود الذي ألحقوه بإسرائيل وشعبها".
إلغاء عشرات الرحلات الجوية إلى تل أبيب يومي السبت والأحد
ألغت عدة شركات طيران رحلاتها إلى تل أبيب في نهاية هذا الأسبوع في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته حماس على إسرائيل، وفق بيانات الوصول في مطار بن غوريون الدولي المنشورة على الإنترنت.
ومن بين هذه الشركات لوفتهانزا وطيران الإمارات و"راين إير" وخطوط إيجه الجوية وشركات أميركية وحتى الخطوط الجوية الفرنسية.
لكن السلطات لم توقف الرحلات التجارية في هذا المطار ولا في مطار رامون قرب إيلات بجنوب الدولة العبرية، وهو المطار الدولي الثاني في البلاد.