EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو: مهاجرون غير نظاميين يروون مشاهد إنقاذهم من الموت قبالة ساحل ليبيا

المهاجرون بعد إنقاذهم
المهاجرون بعد إنقاذهم Copyright Paolo Santalucia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تحدث مهاجرون غير نظاميون عن إنقاذهم من الموت إثر غرق القارب الذي كان يقلهم من ليبيا باتجاه إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط.

اعلان

وتمكنت سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود من إنقاذ القارب الخشبي وعلى متنه 220 رجلاً و38 سيدة و56 طفلاً أغلبهم من جنسيات سورية ومصرية.

وساعدت المنظمة على توفير الرعاية الصحية للمهاجرين وتوفير وسائل الاتصالات التي مكنتهم من التحدث إلى ذويهم.

وقال أحد المهاجرين، وهو سوري يبلغ من العمر 16 عاماً، إنه بكى حين رأى سفينة الإنقاذ. وأضاف: "بكيت من فرط السعادة. كنت سعيداً جداً. لقد كان هذا حلم حياتي أنا وعائلتي".

وقال المهاجر الذي رفض الإفصاح عن اسمه إن تلك المحاولة هي الخامسة له لعبور المتوسط إلى أوروبا وإنه أمضى 13 شهرا في ليبيا بمفرده قبل التحرك إلى إيطاليا.

وتوفي بعض من أصدقائه في البحر في حطام سفينة مماثلة كما أطلق زورق دورية ليبي مجهول النار على قاربه أثناء إحدى المحاولات.

وتمت عملية الإنقاذ إثر رصد الوسيط الثقافي بأطباء بلا حدود، السوري كرم الهندي، القارب الغارق أثناء نوبته على الجسر.

وقال الهندي: "كان الأمر أشبه بالحلم، لأنه كان في منتصف الليل، ضبابي للغاية. ثم تبدأ في سماع صوت الناس وهم يصرخون".

وطبقاً لعدد من جماعات الإنقاذ، تقوم الحكومة الإيطالية المتشددة برئاسة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني بتصعيب عمل سفن الإنقاذ بالقرب من الساحل الإيطالي بالمتوسط.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

طوفان الأقصى.. أبرز شركات الطيران العالمية تلغي عشرات الرحلات إلى إسرائيل

بعد سنوات من موته.. دفن رجل في ولاية بنسلفانيا الأميركية بعد 128 عامًا من التحنيط

عقب الزلزال.. تحديات إعادة الإعمار تواجه السلطات المغربية

البحر الأبيض المتوسط إيطاليا ليبيا الهجرة غير الشرعية