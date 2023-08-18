فيديو: عشرات المهاجرين يتنفسون الصعداء بعد مغادرتهم سواحل ليبيا على متن سفينة إغاثة غربية

تدخلت سفينة المساعدات الإنسانية "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود لإنقاذ المهاجرين، من بينهم 43 قاصرا وامرأتين، بعد إطلاق طائرة الاستطلاع "سي بيرد" ناقوس الخطر.

نجحت سفينة المساعدات الإنسانية "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود (Msf) من تنفيذ عملية إنقاذ لـ55 مهاجر من زورق غادر قبالة ليبيا، الخميس.

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وتدخلت السفينة لإنقاذ المهاجرين، من بينهم 43 قاصرا وامرأتين، بعد إطلاق طائرة الاستطلاع "سي بيرد" جرس الإنذار بعد رصدها قاربهم وسط البحر الأبيض المتوسط.

واقترب خفر السواحل الليبي من السفينة وأمرها بمغادرة المنطقة، وحدد الطاقم زورق الدورية بأنه "رقم 622 تبرعت به إيطاليا".

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن زورق الدورية الليبي استمر في تتبع سفينة "جيو بارنتس" لبعض الوقت، ما أدى إلى إثارة الرعب عند الأشخاص الذين تم إنقاذهم على متنها.