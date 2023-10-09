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شاهد: لبنان وإسرائيل يعززان قواتهما على الحدود المشتركة خشية من تصعيد محتمل

جنود لبنانيون في بلدة كفركلا قرب الحدود مع إسرائيل
جنود لبنانيون في بلدة كفركلا قرب الحدود مع إسرائيل Copyright Hassan Ammar / AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: لبنان وإسرائيل يعززان قواتهما على الحدود المشتركة خشية من تصعيد محتمل

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عزز الجيشان الإسرائيلي واللبناني تواجدهما على الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك بعد تبادل إطلاق النار الذي شهدته المنطقة يوم الأحد. وكان حزب الله قد أعلن عن إطلاق "عدد كبير من القذائف المدفعية والصواريخ الموجّهة" على المنطقة المتنازع عليها في مزارع شبعا، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي صباح الأحد بأنه قصف بطائرة مسيّرة "البنية التحتية الإرهابية لحزب الله" اللبناني في المنطقة الحدودية.

ومن بلدة كفر كلا الحدودية اللبنانية، شوهدت دوريات الجيش الإسرائيلي وهي تجوب شوارع بلدة المطلة التي يطلق عليها الإسرائيليون ميتولا.

المصادر الإضافية • أ ف ب / أ ب

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