شاهد: القوات الإسرائيلية تقصف مئات المواقع في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

أعلنت القوات الإسرائيلية قصف "أكثر من 500 هدف" لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة خلال ليل الأحد الإثنين، بعد يومين على العملية العسكرية "طوفان الأقصى"، التي شنّتها الفصائل الفلسطينية.

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نشرت القوات الإسرائيلية شريطا مصورا يظهر شن المقاتلات الإسرائيلية غارات جوية، قالت إنها استهدفت من ورائها مبان ومساجد وبنى تحتية وأنفاق تابعة للفصائل الفلسطينية في بيت حانون، ما أدى إلى إصابة 1200 شخص آخرين بجروح، وصفت إصابات كثيرين منهم بالخطيرة.

وقُتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بدء هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل صباح السبت، حسبما أعلن الجيش فجر الإثنين، مشيرا إلى أن 2150 إسرائيليا جرحوا. من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة "باستشهاد 436 مواطنا" وإصابة 2300 بجروح.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيخت للصحافيين، إن عناصر القوات الإسرائيلية مازالت تقاتل المسلحين في نحو ثمانية مواقع في محيط قطاع غزة الذي يعيش فيه 2.3 مليون نسمة، وقال: "اعتقدنا أنه بحلول البارحة، سنسيطر بشكل كامل. آمل أن نتمكن من ذلك بنهاية اليوم".

ويقدر جوناتان كنريكس المتحدث الآخر باسم القوات الإسرائيلية عدد عناصر الفصائل الفلسطينية الذي نفذوا هجومهم يوم السبت بنحو ألف مقاتل، ووصف ذلك اليوم بأنه الأسوا في تاريخ إسرائيل.

وحشدت القوات الإسرائيلية مائة ألف عنصر من قوات الاحتياط نحو الجنوب باتجاه غزة، حيث تحتجز الفصائل الفلسطيية عددا كبيرا جدا من الرهائن، يتجاوز عددهم مائة شخص.

في المقابل تحول أكثر من عشرين ألف فلسطيني بسبب المعارك إلى ملاجئ، تابعة للأمم المتحدة ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا".