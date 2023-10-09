قتلوا على يد حماس.. إسرائيل تعثر على 260 جثة في موقع حفل موسيقي

بقلم: يورونيوز

قتل نحو 260 شخصا على يد مسلحين من حركة حماس اقتحموا مهرجانا موسيقيا في الهواء الطلق في جنوب إسرائيل خلال هجومهم الدامي على إسرائيل في نهاية الأسبوع المنصرم.

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قتل مسلحون من حركة حماس "قرابة 250" مشاركا في حفل موسيقي قرب الحدود مع قطاع غزة، بحسب ما أعلن متطوع مع منظمة "زاكا" الإسرائيلية غير الحكومية ساعد في جمع الجثث.

وقال المتطوع والمتحدث باسم "زاكا" موتي بوكجين لوكالة فرانس برس "في المنطقة التي نظّم فيها الحفل والحفل نفسه، أقدّر استنادا إلى عدد الشاحنات، وأن كل شاحنة تحمل 50 جثة، كان هناك حوالي أربع أو خمس شاحنات أو ما شابه... سأقول (إن الحصيلة تراوح) ما بين 200 إلى 250 جثة".

وشهد الحفل الموسيقي الذي أقيم في جنوب إسرائيل منعطفا مأساويا ليتحول إلى مسرح لهجوم مروع نفذه مسلحون فلسطينيون من غزة.

ومن بين القتلى إسرائيليون وأجانب، أغلبهم في العشرينات من العمر، قدموا لحضور مهرجان نوفا في ريعيم، جنوب إسرائيل.

وأضافت أن القتلى سقطوا خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، ما أدى إلى مقتل أكثر من 700 إسرائيلي، وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

وردت إسرائيل بشنّ عملية عسكرية على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن مقتل 463 فلسطينياً وإصابة 2300.