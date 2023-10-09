الانتخابات المحلية في اليونان.. فوز اليمين في أغلبية المناطق

بقلم: يورونيوز

أشاد رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس مساء الأحد بفوز حزبه "الديمقراطية الجديدة" بسبع من أصل 13 منطقة في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية، بما في ذلك أكبرهما، أثينا وسالونيك (شمال).

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وقال رئيس الوزراء بعد نشر النتائج الجزئية التي تغطي نصف مراكز الاقتراع "لقد أكدنا على الأهمية السياسية للانتخابات الإقليمية، وقد تم بالفعل حسم سبع مناطق على الأقل لصالح حزب الديمقراطية الجديدة منذ الجولة الأولى".

استناداً إلى هذه النتائج، انتُخِب نيكوس هاردالياس، الوزير اليميني السابق، منذ الجولة الأولى حاكما لأتيكا، وهي منطقة في أثينا، بأكثر من 45% من الأصوات.

وينص القانون على ضرورة الحصول على غالبية أكثر من 43% للفوز في الانتخابات المحلية والإقليمية.

في سالونيك، ثاني أكبر مدينة في اليونان، أعيد انتخاب أبوستولوس تزيتزيكوستاس، بدعم من حزب الديمقراطية الجديدة، لحاكمية مقدونيا الوسطى، وهي منطقة في هذه المدينة، وذلك لولاية ثالثة بغالبية تزيد عن 60% من الأصوات، وفق النتائج الجزئية.

وقال ميتسوتاكيس "الرسالة السياسية لهذا التصويت تؤكد ثقة المواطنين في حزب الديمقراطية الجديدة".

قبل أربعة أشهر، في الانتخابات العامة في حزيران/يونيو، عاد حزب الديمقراطية الجديدة الى السلطة بتحقيقه فوزاً ساحقاً وحصوله على نسبة 40,56%، أي أكثر بـ20 نقطة من منافسه الرئيسي، اليساري الراديكالي سيريزا.

ومن المقرر إجراء جولة ثانية لانتخاب حكام المناطق الست الأخرى الأحد 15 تشرين الأول/أكتوبر.