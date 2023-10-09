وفد من مجلس الشيوخ الأميركي يجتمع مع وزير الخارجية الصيني في بكين

بقلم: يورونيوز

التقى وفد من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة زعيم الغالبية الديمقراطية تشاك شومر يزور الصين حالياً، وزير الخارجية وانغ يي الإثنين.

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وأظهر شريط مصور للفريق الإعلامي المرافق، وانغ يي وهو يستضيف الوفد في أحد مقرات الضيافة الرسمية في بكين.

وقال وزير الخارجية في تصريحات إنه يأمل في أن تساعد هذه الزيارة "الولايات المتحدة على فهم الصين بشكل أدق".

وأعرب عن أمله في أن تساعد أيضاً هذه الزيارة الجانبين "على إدارة الخلافات القائمة (بين البلدين) بشكل أكثر عقلانية، في سبيل عودة العلاقة بين البلدين إلى مسار التنمية الصحية".

وشكر شومر من جهته الوزير على "الترحيب بنا".

وقال "من أجل إظهار رغبتنا في إقامة اتصالات صريحة ومثمرة، أقود هذا الوفد الذي يضم أعضاء من الحزبين" الجمهوري والديمقراطي.

وأضاف "نحن نقدّر كثيراً الوقت الذي تخصصه للقائنا".

لكنّه قال أيضاً لوزير الخارجية الصيني إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" إزاء بيان وزارة الخارجية الصينية الأحد بشأن العنف المتصاعد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال شومر "بيان وزارة الخارجية... لم يظهر أي تعاطف مع إسرائيل أو دعم لها خلال هذه الأوقات الصعبة والمضطربة".

والأحد، دعت بكين جميع الأطراف إلى "الهدوء" و"وقف إطلاق النار فوراً".

لكنها لم تدن بشكل صريح الهجمات الفلسطينية التي خلفت مئات القتلى في إسرائيل، ودعت بدلاً من ذلك الى إرساء حل الدولتين لإنهاء العنف.

وشومر هو أحدث مسؤول أميركي رفيع المستوى يزور الصين في الوقت الذي تسعى واشنطن إلى تخفيف التوترات مع بكين.