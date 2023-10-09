شاهد: المسعفون في مستشفى الشفاء بغزة يدقون ناقوس خطر نقص الإمدادات

بقلم: يورونيوز

بعد إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ورد إسرائيل بشن حرب على غزة، أعلنت حالة الطواريء في مستشفيات غزة.

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يخشى المسعفون من نقص الإمدادات وانقطاع التيار الكهربائي مع تزايد أعداد المصابين في مدينة غزة.

ويقول سلام معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي :"حتى الحلول التي سعينا إليها من خلال محاولة إيصال الوقود لمحطة الكهرباء عبر الجانب المصري (فشلت)، للأسف، الاحتلال أبلغ المحطة بشكل واضح أنه في حال تم إمداد المحطة بالوقود من الجانب المصري، سيتم قصفها." وأضاف أن "الاحتلال يتعمد خلق وضع إنساني بائس وكارثي في ​​قطاع غزة"

ويقول طبيب الطوارئ، محمد غنيم في مستشفى الشفاء: "في حالة نقص الإمدادات الطبية أو انقطاع الوقود والأوكسجين والكهرباء، فإن عدد الضحايا سيرتفع" .

ومن المستشفى تحدث المواطن الفلسطيني ياسر غبن الذي أصيبت ابنته: " بينما كنت نائماً في منزلي مع أطفالي، في الصباح، نزلت الصواريخ كالمطر، أصابتنا الصخور، وهرب الأطفال .. أصيب البعض واستشهد آخرون تحت الأنقاض، وأصيبت ابنتي في رأسها".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن الإثنين أنه أمر بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة مع دخول التصعيد مع حركة حماس يومه الثالث.

وقال غالانت في بيان مصور "نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شي مغلق"، علماً بأن الدولة العبرية تفرض منذ أكثر من 15 عاماً حصاراً على القطاع حيث يعيش 2,4 مليون نسمة.

وأضاف غالانت "نحن نقاتل حيوانات ونتصرف وفقاً لذلك".