كانت القوات الإسرائيلية تطارد الأحد مئات المقاتلين الفلسطينيين الذين تسللوا إلى أراضيها وتواصل قصف قطاع غزة، فيما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "حرب طويلة وصعبة" بعدما خلّف القتال مع حركة حماس أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين.
في لبنان، أعلن حزب الله إطلاق "عدد كبير من القذائف المدفعية والصواريخ الموجّهة" على المنطقة المتنازع عليها في مزارع شبعا فيما أفاد الجيش الإسرائيلي صباح الأحد بأنه قصف بطائرة مسيّرة "البنية التحتية الإرهابية لحزب الله" اللبناني في المنطقة الحدودية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عزمه على إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة.
ودان عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي الأحد هجوم حماس رغم أن الولايات المتحدة أعربت عن أسفها لعدم وجود إجماع في الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس.
وبدأ التصعيد بعدما شنّت حماس هجوماً مباغتاً على إسرائيل صباح السبت، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزّة وتسلّل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الإسرائيلية.
وقُتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بدء هجوم حركة حماس على إسرائيل صباح السبت، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين.
وفي تحديث لأعداد الضحايا نشره على حسابه الرسمي في موقع X، أفاد الجيش الإسرائيلي أيضا بأن 2150 إسرائيليا أصيبوا منذ صباح السبت.
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إسرائيل تطلب من واشنطن قنابل ذكية وصواريخ إضافية للقبة الحديدية
قال مسؤول عسكري إسرائيلي وآخر أميركي لقناة (سي إن إن)، فجر اليوم الاثنين، إن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية قنابل ذكية وصواريخ اعتراضية إضافية لمنظومة القبة الحديدية.
وذكر المسؤول العسكري الإسرائيلي أن الجيش قد يطلب المزيد من الإمكانات والأسلحة من واشنطن بناء على تطورات العملية ضد حماس.
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف "أكثر من 500 هدف" في قطاع غزة خلال الليل
أعلن الجيش الإسرائيلي قصف "أكثر من 500 هدف" لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الإثنين، في إطار الضربات المكثفة التي يشنّها على القطاع عقب عملية حركة حماس.
وأوضح الجيش في بيان أن طائرات حربية ومروحيات وسلاح المدفعية قامت "خلال الليل... بقصف أكثر من 500 هدف لإرهابيي حماس والجهاد الإسلامي".
An IDF Spokesperson @jconricus shares an important statement on ‘Swords of Iron’. LIVE from Tel Aviv: https://t.co/5lYJlleXK6— Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023
ارتفاع أسعار النفط على خلفية التوتر في الشرق الأوسط بعد هجوم حماس
ارتفعت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة الاثنين بعد أن شنت حماس هجوما على إسرائيل في نهاية الأسبوع، ما أثار مخاوف بشأن صدمات محتملة في الإمدادات من المنطقة الغنية بالنفط.
وقفز برنت 4,7 بالمئة إلى 86.65 دولارا وخام غرب تكساس الوسيط 4,5 بالمئة إلى 88.39 دولارا في التعاملات الآسيوية المبكرة.
وقال بريان مارتن ودانييل هاينز من مجموعة إيه إن زي ANZ "المفتاح بالنسبة إلى الأسواق هو ما إذا كان الصراع سييقى قيد الاحتواء أم أنه سينتشر ليشمل مناطق أخرى، خصوصا المملكة العربية السعودية. في البداية على الأقل، يبدو أن الأسواق ستفترض أن الوضع سيظل محدودا من حيث النطاق والمدة والعواقب على أسعار النفط. لكن من الممكن توقع تقلبات أكبر".
أثينا تعمل على إعادة 149 سائحا يونانيا من إسرائيل
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أنها تعمل على إعادة "149 سائحا يونانيا" تقطعت بهم السبل في إسرائيل جراء الهجوم الذي تشنه حركة حماس الفلسطينية، مشيرة إلى أن مجموعة أولى منهم تضم "81 شخصا" يُتوقع وصولها في الساعات المقبلة إلى أثينا.
وقالت السلطات اليونانية في بيان إنها "على اتصال دائم مع المواطنين اليونانيين الموجودين حاليا في المنطقة، من خلال السفارة اليونانية في تل أبيب والقنصلية العامة في القدس".
📌 Ενημέρωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 8, 2023
🔗 https://t.co/jF0OpqIRgwpic.twitter.com/ASjEOtPbp0
وبحسب البيان، سُجّلت أسماء 149 زائرا يونانيا في إسرائيل و"بدأت الإجراءات لإعادتهم إلى وطنهم".
وذكر البيان أن "من المقرر أن تصل مجموعة أولى مكونة من 81 شخصا إلى أثينا على متن رحلة منتظمة لشركة العال الإسرائيلية".
وعلى غرار عدد كبير من شركات الطيران الأوروبية، أعلنت شركة طيران ايجين Aegean اليونانية السبت إلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها لمدة 48 ساعة "بسبب التطورات الأخيرة" في المنطقة.
البرازيل تخصص ست طائرات لإجلاء رعاياها من إسرائيل والأراضي الفلسطينية
تعتزم الحكومة البرازيلية إرسال ست طائرات على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد الهجوم الذي بدأته حركة حماس السبت، على ما أعلنت القوات الجوية البرازيلية الأحد.
وقال قائد القوات الجوية مارسيلو داماسينو للصحافة بعد اجتماع مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع في مقر الرئاسة في برازيليا "لدينا ست طائرات جاهزة" بسعة تصل إلى 230 راكبا.
وأضاف أن الهدف هو إجلاء "جميع البرازيليين الموجودين في المنطقة والراغبين" في المغادرة، ومن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات الجوية بين الاثنين والثلاثاء.
مقتل عدد من المواطنين الأميركيين في هجوم حماس على إسرائيل
قُتل عدد من الأميركيين في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل حسبما أكد مسؤول أميركي الأحد من دون أن يخوض في تفاصيل.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي "يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأميركيين. نقدم خالص تعازينا لأسر جميع المتضررين".
مقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بداية هجوم حماس
قُتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بدء هجوم حركة حماس على إسرائيل صباح السبت، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين.
وفي تحديث لأعداد الضحايا نشره على حسابه الرسمي في موقع X، أفاد الجيش الإسرائيلي أيضا بأن 2150 إسرائيليا أصيبوا منذ صباح السبت.
Swords of Iron—42 hours in.— Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023
These are the NUMBERS.
This is the reality of Israel right now. pic.twitter.com/eUSNBFRgB2