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الزعيم الشيشاني رمضان قديروف يدعو المسلمين إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحماس

الزعيم الشيشاني رمضان قديروف
الزعيم الشيشاني رمضان قديروف Copyright Mikhail Metzel/Copyright 2023 Sputnik
بقلم:  يورونيوز
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أعرب الزعيم الشيشاني رمضان قديروف عن "دعمه الكامل" للفلسطينيين واقترح نشر قوات "حفظ سلام" في مهمة لتسوية الصراع في إسرائيل.

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دعا الزعيم الشيشاني رمضان قديروف عبر شريط فيديو المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي حديثه عبر الفيديو في وقت متأخر من يوم الاثنين، حث قديروف الدول الإسلامية على بناء تحالف لإنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.

وقال رمضان قديروف: "أدعو جميع المسلمين وجميع المواطنين ودولتنا لدعم الحقيقة ووقف هذه الحرب، أو إرسالنا إلى هناك كقوات حفظ سلام". وخاضت روسيا حربين ضد منطقة الشيشان التابعة لها.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف إلى أن موسكو منخرطة بشكل نشط في الجهود الدبلوماسية وتشارك بأطر مختلفة لإيجاد أرضية للتسوية، مؤكدا إلى مواصلة مساعي الكرملين للعب دور في المساعدة بالتوصل إلى طريقة للتسوية.

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