أفغانستان تخفض حصيلة ضحايا زلزال هرات إلى ألف قتيل

بقلم: يورونيوز

خفض وزير الصحة العامة قلندار عباد الأربعاء حصيلة ضحايا الزلزال إلى نحو 1000 قتيل، وعزا الارتباك في الإحصاء إلى بعد المنطقة والإبلاغ المزدوج من قبل الوكالات المشاركة في جهود الإنقاذ.

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خفضت سلطات أفغانستان الأربعاء بشكل كبير عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ولاية هرات في نهاية الأسبوع والهزات الارتدادية التي تبعته إلى نحو ألف.

قالت حكومة طالبان في البداية إن أكثر من 2000 شخص قتلوا في الزلزال الذي وقع السبت وبلغت قوته 6,3 درجات وكان مركزه في بلدات ريفية شمال غرب مدينة هرات. وأعقب الزلزال سلسلة من الهزات الارتدادية القوية.

وخفض وزير الصحة العامة قلندار عباد الأربعاء الحصيلة إلى نحو 1000 قتيل، وعزا الارتباك في إحصاء القتلى إلى بعد المنطقة والإبلاغ المزدوج من قبل الوكالات المشاركة في جهود الإنقاذ.

وقال عباد للصحافيين في كابول "لدينا أكثر من ألف شخص استشهدوا في الحادث الأول".

وضرب زلزال آخر بقوة 6,3 درجات صباح الأربعاء المنطقة نفسها حيث قضى الآلاف ليلتهم الرابعة في العراء. وقال مسؤولون إن شخصا قتل وأصيب 130 آخرون جراء هذا الزلزال.