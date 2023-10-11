رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لجنوده: لا قيود لقصف أي مكان به حماس

بقلم: يورونيوز

قام رئيس الأركان هرتسي هاليفي بزيارة إلى القيادة الجنوبية والتقى بالقادة وجنود الاحتياط لتناول الوضع الأمني على الأرض، والموافقة على خطط مواصلة القتال ضد حماس.

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وقال هاليفي للقادة: : "منذ عدة أيام ونحن نهاجم غزة بشدة، وفي كل مكان نعرف أنه يوجد به نشطاء حماس وقادة حماس، نهاجم بقوة حتى لو كانت هناك قيود".

وأضاف هاليفي إنه على الرغم من المفاجأة، فإن : "إن الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل صحيح، ويفعل الأشياء بدقة، ولكن بقوة شديدة للغاية".

وفيما يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مخلفاً 1055 قتيلاً و5184 جريحاً، توالت ضربات حماس الصاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان.

كما وصل دعم عسكري من الولايات المتحدة، مع تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإيران وحزب الله من الدخول إلى هذه الحرب. متعهداً بتقديم دعم قوي للشعب الإسرائيلي فضلاً عن إرسال حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى المنطقة.