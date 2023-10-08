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عاجل. حزب الله اللبناني يستهدف مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا والجيش الإسرائيلي يرد بالمدفعيات

جنود إسرائيليون على الحدود مع لبنان
جنود إسرائيليون على الحدود مع لبنان Copyright ِAFP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن حزب الله اللبناني استهدافه 3 مواقع للجيش لإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية وقصفه مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة صباح اليوم الأحد، وردت إسرائيل بالقذائف المدفعية.

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وقال حزب الله في بيان إنّ "المقاومة الإسلامية (حزب الله)... قامت بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة... بأعداد كبيرة من القذائف المدفعية والصواريخ الموجّهة"، مضيفاً أنّ ذلك جاء "تضامنا" مع الهجوم الجوي والبحري والبرّي واسع النطاق الذي أطلقته حركة حماس الفلسطينية السبت على إسرائيل.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ قصفاً مدفعياً على جنوب لبنان رداً على إطلاق نار من المنطقة، وفق بيان صدر قبل الساعة 07,30 (04,30 ت غ) بقليل. وجاء في البيان أن "المدفعية الإسرائيلية تقصف المنطقة في لبنان التي جاء منها إطلاق نار"، من دون توضيح طبيعة الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش أصدر أمراً بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان، وطلب من الإسرائيلين دخول المناطق المحصنة.

ويأتي القصف بعد حالة من الترقب سادت على طول الحدود الجنوبية اللبنانية منذ يوم أمس وتعزيز لدوريات الطوارئ الدولية (يونيفيل) والجيش اللبناني على الحدود، غداة عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام صباح أمس السبت ضد إسرائيل.

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