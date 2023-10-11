شاهد: إعصار "ليديا" المدمّر ينحسر عن المكسيك مخلفاً قتيلاً وفوضى عارمة

بقلم: يورونيوز

وصل الإعصار الشديد الخطورة "ليديا" مساء الثلاثاء إلى البرّ المكسيكي بقوة إعصار من الفئة الرابعة (على سلّم تصاعدي من خمس درجات)، مصحوبا برياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كلم/ساعة، وأدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وتسبب في سقوط أشجار وفيضان أنهار وسيول.

اعلان

وتراجعت قوة الإعصار مع تقدمه نحو شمال شرق البلاد، ليصبح عاصفة مدارية، كما ورد في نشرة المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.

وكان حينذاك على بعد 140 كيلومتراً عن مدينة غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو، ترافقه رياح سرعتها 110 كلم في الساعة ويتقدم بسرعة 33 كيلومترًا في الساعة.

وفي ولاية ناياريت (غرب المكسيك) قُتل رجل عندما سقطت شجرة على سيارته بينما كان يقود سيارته في بلدة باهيا دي بانديراس الساحلية، بحسب الحكومة المحلية.

وفي ولايات خاليسكو وناياريت وكوليما، على ساحل المحيط الهادئ، تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار وحدوث فيضانات محدودة، بحسب السلطات.

كما تم إرسال رسائل تحذيرية من أن أشجارا متساقطة تسد بعض الطرق الريفية.

وطلب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز من سكان المناطق المتضررة البقاء في منازلهم، مذكرا بأنه تم نشر ما يقرب من ستة آلاف جندي لمساعدة السكان.