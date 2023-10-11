فيديو: إردوغان يتهم إسرائيل بتنفيذ "مذبحة" في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الأربعاء إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني تعد "مذبحة وليست حرباً".

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وواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة موقعا مزيدا من الضحايا، فيما يُعثر على مزيد من الجثث في المناطق التي هاجمتها حركة حماس في إسرائيل، لترتفع حصيلة القتلى في الجانبين.

وحذر إردوغان في كلمة أمام البرلمان التركي قائلاً إن "الهجمات غير المتناسبة على غزة، دون أي أساس أخلاقي، يمكن أن تضع إسرائيل في موقف غير متوقع وغير مرغوب فيه في نظر الرأي العام العالمي".

وأضاف: "نحن نعارض بوضوح قتل المدنيين على الأراضي الإسرائيلية. ومرة أخرى، نحن لا نقبل أيضا المذبحة العمياء للأبرياء في قطاع غزة، الذي يتعرض للقصف المستمر".

وطبقاً لإردوغان، "قطع الكهرباء والمداخل والمخارج (عن قطاع غزة)، وتدمير البنية التحتية، وتدمير جميع دور العبادة من المساجد إلى الكنائس، وتدمير المدارس في المدينة، ومنع الناس من الوصول إلى أبسط الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وتدمير المباني التي يعيش فيها المدنيون بالقنابل باختصار، إن الصراع الذي يتم تنفيذه بكل أنواع الأساليب المخزية ليس حرباً، بل مذبحة".

وارتفعت حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1055.

وطال القصف عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، وفق ما أفاد رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف وكالة فرانس برس. ولم تنج الجامعة الإسلامية في مدينة غزة من القصف.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أهدافا عدة لحماس. وقال سلاح الجو الإسرائيلي الأربعاء "هاجمت عشرات من الطائرات المقاتلة أكثر من 200 هدف في حي الفرقان".

وإضافة إلى القتلى، أعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة 5140 شخصًا بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي حتى ظهر الأربعاء.