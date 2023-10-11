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شاهد: إسرائيل تقصف موقعاً بالقرب من فندق تشغله منظمات إغاثة وشبكات إعلامية

استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة Copyright Adel Hana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ظهر الأربعاء منطقة قريبة من فندق تشغله عادة منظمات الإغاثة ووسائل الإعلام الدولية.

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وكان المكتب الإعلامي لقطاع غزة قد قال أمس الثلاثاء إن سبعة مراسلين صحفيين قد قُتلوا خلال الضربات الإسرائيلية.

وقُتل أربعة مسعفين يعملون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الأربعاء بعد قصف إسرائيلي استهدف مركبة الإسعاف التي يستقلونها في شمال قطاع غزة فيما قتل رابع شرقا، وفق ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر في بيانين منفصلين.

وقالت في بيان "استهدف الاحتلال قبل قليل وبشكل مباشر مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة شمال غزة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين". وأكدت في بيان لاحق منفصل مقتل مسعف رابع "خلال أدائه لعمله الإنساني عند معبر كارمي شرق غزة".

وواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة موقعا مزيدا من الضحايا، فيما يُعثر على مزيد من الجثث في المناطق التي هاجمتها حركة حماس في إسرائيل، لترتفع حصيلة القتلى في الجانبين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء ارتفاع حصيلة القتلى في اليوم الخامس للعملية غير المسبوقة إلى 1200 في إسرائيل.

في الأثناء، ارتفعت حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1055. وطال القصف عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، وفق ما أفاد رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف وكالة فرانس برس. ولم تنج الجامعة الإسلامية في مدينة غزة من القصف.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أهدافا عدة لحماس. وقال سلاح الجو الإسرائيلي الأربعاء "هاجمت عشرات من الطائرات المقاتلة أكثر من 200 هدف في حي الفرقان".

وإضافة إلى القتلى، أعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة 5140 شخصًا بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي حتى الظهر.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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