شاهد: إسرائيل تقصف ميناء غزة

بقلم: يورونيوز

استهدفت إسرائيل ميناء غزة يوم الثلاثاء في الوقت الذي قصفت فيه الطائرات الحربية حياً تلو الآخر في قطاع غزة، مما أدى إلى تحويل المباني إلى أنقاض ودفع الناس إلى البحث عن الأمان في المنطقة الفلسطينية الصغيرة المعزولة.

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وتعهدت إسرائيل بالرد على الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في نهاية الأسبوع والذي “سيتردد صداه… لأجيال”.

ودعت منظمات الإغاثة إلى إنشاء ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة، محذرة من أن المستشفيات المكتظة بالجرحى بدأت تنفد من الإمدادات.

أوقفت إسرائيل دخول المواد الغذائية والوقود والأدوية إلى غزة، وتم إغلاق المدخل الوحيد المتبقي من مصر يوم الثلاثاء بعد غارات جوية وقعت بالقرب من المعبر الحدودي.

وبدأت الحرب بعد أن اقتحم نشطاء حماس إسرائيل يوم السبت مما أدى إلى اندلاع معارك بالأسلحة النارية في شوارعها للمرة الأولى منذ عقود.

وقد حصدت أرواح أكثر من 1800 شخص من الجانبين، وربما مئات آخرين.

وتقول إسرائيل إن حماس وجماعات مسلحة أخرى في غزة تحتجز أكثر من 150 جندياً ومدنياً كرهائن.