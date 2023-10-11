شاهد| نتنياهو في مكالمة هاتفية مع بايدن: "تعرّضنا لهجوم لم نشهد وحشيته منذ المحرقة"

بقلم: يورونيوز

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفياً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الثلاثاء ليشكره على "دعمه المستمر والقاطع لإسرائيل" وقال بشأن عملية "طوفان الأقصى": "إنها هجوم أستطيع أن أقول إننا لم نشهد وحشيته منذ المحرقة".

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قال نتنياهو: "لقد تم ذبح المئات، عائلات بأكملها قضي عليها أثناء نومها، نساء قُتلن واُغتصبن بوحشية. كما تم اختطاف أكثر من مائة شخص، بما في ذلك الأطفال. ومنذ تحدثنا آخر مرة، ازداد حجم هذا الشر. لقد أخذوا عشرات الأطفال ربطوهم وأحرقوهم، وقطعوا رؤوس الجنود".

وكان بايدن قد أكّد يوم الثلاثاء أن مواطنين أمريكيين من بين الرهائن الذين أسرتهم حماس، وأدان الجماعة المسلحة بتهمة "الشر المطلق".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لشبكة "سي إن إن"، إن إطلاق المحتجزين الأمريكيين أولوية لواشنطن وعنوان زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة، وأضاف قوله: "إنهم طلبوا ممن لهم علاقة بحركة حماس إبلاغها رسالة واضحة بإطلاق سراح الرهائن...لا نريد رؤية وفيات بين المدنيين ونتوقع أن تلتزم إسرائيل بقوانين الحرب".

في هذه الأثناء يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مخلفا 1055 شهيداً و5184 جريحاً، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد كتائب القسام إلى 1200. في المقابل شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان.