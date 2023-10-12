من أثينا ولوس أنجلس إلى تل أبيب.. مئات الإسرائيليين يهرعون نحو الدولة العبرية دعما للمجهود الحربي

بقلم: يورونيوز

يهرع عدد كبير من الإسرائيليين المقيمين في الخارج، للعودة لإسرائيل بهدف الانضمام لصفوف القوات الإسرائيلية للمشاركة في الحرب الدائرة منذ يوم السبت الماضي.

اعلان

شهدت مطارات أثينا، ولوس أنجلس ونيويوك وبيرو أعدادا غير مسبوقة للمسافرين المتجهيين إلى إسرائيل. ويظهر الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة من البيرو في أمريكا الجنوبية تحمل متطوعيين ومواطنيين بيروفيين يضمون للجيش الإسرائيلي.

بينما عرضت على حسابات أخرى تذاكر رحلات مجانية من لوس أنجلس في الولايات الأمتحدة إلى إسرائيل.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء حشد 360 ألف جندي إسرائيلي في وحدات احتياطية وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، تزامنا مع تكثيف قصفه المستمر على قطاع غزة.

وقال بعض الإسرائيليين الذين يحاولون العودة إنه تم استدعائهم من قبل الوحدات الإسرائيلية الاحتياطية فيما صرح آخرون تطوعهم للانضمام دون استدعاء رسمي.

وعلقت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى إسرائيل. كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرات من السفر إلى المنطقة.

وبحسب بيانات لوكالة فرانس برس تضم الولايات المتحدة أكثر من 140 جندي إسرائيلي احتياطي أو سابق ولد في إسرائيل.