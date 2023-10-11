"بأسلحة يوم القيامة.. اضربوهم بلا رحمة".. نائبة إسرائيلية تدعو لاستخدام صواريخ نووية ضد غزة

بقلم: يورونيوز

في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته كتائب القسام الفلسطينية يوم السبت على إسرائيل، نشرت ريفيتال "تالي" جوتليف، المحامية الإسرائيلية وعضو الكنيست عن حزب الليكود، عدة منشورات تدعو إلى "الانتقام العنيف"، داعية إلى استخدام السلاح النووي.

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وكتبت جوتليف على موقع إكس يوم الاثنين: "أحثكم على القيام بكل شيء واستخدام أسلحة يوم القيامة بلا خوف ضد أعدائنا"، وأضافت أن إسرائيل "يجب أن تستخدم كل ما في ترسانتها".

وفي إشارة إلى الصواريخ الموجودة ضمن ترسانة إسرائيل، أضافت: "صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار إستراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي. فليحفظ الله قوتنا كلها".

وقالت إنه لا بدمن انفجار يهز يهز الشرق الأوسط، كي يُعيد لإسرائيل كرامتها وأمنها، موضحة: "حان الوقت لصاروخ يوم القيامة. إطلاق صواريخ قوية بلا حدود، تسحق غزة وتسويها بالأرض. بلا رحمة! بلا رحمة!".

في هذا الأثناء، يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مخلفا 1055 قتيلاً و5184 جريحاً، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200.