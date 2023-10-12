سوريا: قصف إسرائيلي يخرج مطاري حلب ودمشق عن الخدمة

بقلم: يورونيوز

خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا عن الخدمة الخميس جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلاً عن مصدر عسكري سوري.

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وذكر المصدر أن "حوالى الساعة 13,50 (10,50 ت غ) من بعد ظهر اليوم (الخميس)، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".

واعتبر أن القصف "محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة".

ويأتي القصف على سوريا فيما تخوض إسرائيل حرباً اندلعت بعد هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت الماضي وأدى الى سقوط آلاف القتلى.

وكان التلفزيون السوري الرسمي أفاد في وقت سابق في شريط عاجل "عدوان إسرائيلي يستهدف مطاري دمشق وحلب".

ويتعرض المطاران بين الحين والآخر لقصف إسرائيلي، يلحق بهما أضراراً. وخرج مطار حلب الواقع في شمال البلاد مراراً من الخدمة جراء ضربات إسرائيلية.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادرا ما تؤكّد تنفيذها الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية نقلاً عن مصادر محلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع مسؤوليه من الإدلاء بأي تصريحات بشأن قصف أهداف سورية.

وجاء القصف الإسرائيلي غداة اتصال هاتفي ليلاً بين الرئيسين السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أكدا خلاله "موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهته لما يتعرض له من جرائم" وفق الرئاسة السورية.

كما جاء بعد وقت قصير من الإعلان عن جولة لوزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان في المنطقة، بدأها من بغداد وتشمل دمشق وبيروت.

وقال التلفزيون الإسرائيلي الرسمي إن قصف مطار دمشق أدى إلى تغيير مسار رحلة كانت تقل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وهبوطها في العراق بدلاً من دمشق التي كان من المفترض أن يزورها اليوم.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا متشعب الأطراف، تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.