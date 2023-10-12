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شاهد: لحظة انهيار برج سكني في مدينة غزة بعد تعرضه لقصف جوي إسرائيلي عنيف (مشاهد مروعة)

لحظة قصف البرج السكني
لحظة قصف البرج السكني Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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أظهرت مقاطع مصورة لحظة انهيار برج سكني في قطاع غزة، بعد استهدافه بغارة نفذتها الطائرات الإسرائيلية.

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ويعيش قطاع غزة تحت القصف لليوم السادس على التوالي، مع استمرار إسرائيل في شن غارات جوية ردًا على هجمات حركة حماس الفلسطينية السبت الماضي.

واندلعت أعمال العنف صباح السبت عندما دخل مقاتلو حماس الأراضي الإسرائيلية وقتلوا مئات الأشخاص واحتجزوا عشرات آخرين كرهائن في هجوم غير مسبوق.

وفي أعقاب الهجوم المفاجئ، بدأت إسرائيل حملة مكثفة من الضربات في قطاع غزة، والتي تقول إنها تهدف إلى القضاء على الجماعة الفلسطينية المسلحة.

كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والمياه عن منطقة غزة ذات الكثافة السكانية العالية، والتي يسكنها أكثر من مليوني شخص على مساحة 365 كيلومترًا مربعًا.

المصادر الإضافية • EBU

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