شاهد: قصف إسرائيلي عنيف على "مخيم الشاطئ" في غزة والسكّان يبجثون عن ناجين تحت الأنقاض

بقلم: يورونيوز

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية القصف على غزة لليوم السادس على التوالي منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي نفذها أفراد من كتائب القسام، واستهدفت اليوم الخميس، منزلاً في مخيم الشاطئ غرب القطاع موقعة عشرات القتلى والجرحى.

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وقال شخص على عين المكان إن عائلات بأسرها لا تزال مُحاصرة تحت الأنقاض، إذ قُصف المخيم في الصباح الباكر بينما كانت العائلات لا تزال نائمة، وأحدث أضراراً جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية.

وذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن القصف الإسرائيلي على غزة أدى إلى تسوية 1000 منزل بالأرض منذ بدء عملية "السيوف الحديدية" يوم السبت الماضي.

وأفاد بأن 560 وحدة سكنية أخرى تعرضت لأضرار جسيمة وأصبحت غير صالحة للسكن.

وقالت الوكالة، المعروفة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أيضاً أن جميع المستشفيات الـ 13 في الإقليم "تعمل بشكل جزئي" فقط بسبب النقص الحاد في الوقود والإمدادات الطبية الحيوية.

وقالت إن انخفاض إمدادات المياه بسبب قرار إسرائيل تشديد حصارها على القطاع أدّى إلى نقص حاد في المياه لأكثر من 650 ألف شخص.

في هذه الأثناء، أعلنت الأونروا عن نزوج حوالي 218 ألف شخص إلى مدارسها، هرباً من الغارات.

ميدانيا، أطلقت كتائب القسام في غزة رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وحيفا، فيما تواصل القوات الإسرائيلية تدمير الأحياء السكنية واستهداف المدنيين في القطاع.