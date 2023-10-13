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مستوطنون يقتلون فلسطينيين بعد هجوم على موكب تشييع جنوبي نابلس

تشييع القتلى الفلسطينيين في نابلس
تشييع القتلى الفلسطينيين في نابلس Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة منذ السبت.​​​​​​​

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قتل فلسطينيان برصاص مستوطنين إسرائيليين، الخميس، جنوب نابلس ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ السبت إلى 31.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: إن "مواطنين اثنين قتلا برصاص المستوطنين قرب بلدة الساوية جنوب نابلس" شمال الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن القتيلين "مسن بعمر 63 عامًا ونجله بعمر 25 عامًا، وهما من بلدة قصرة إلى الجنوب من نابلس".

واعترض مستوطنون موكب تشييع 4 فلسطينيين قتلوا الأربعاء، في بلدة قصرة وأطلقوا النار تجاه المركبات، ما أدى لاندلاع مواجهات.

والأربعاء، قتل 4 فلسطينيين في بلدة قصرة (في نابلس) برصاص المستوطنين والجيش الإسرائيلي.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة منذ السبت.​​​​​​​

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