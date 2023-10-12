مصر ترفض إقامة ممرات آمنة لدخول اللاجئين الفلسطينيين إلى سيناء

بقلم: يورونيوز

قالت مصادر أمنية مصرية إن القاهرة ترفض فكرة إقامة ممرات آمنة لدخول اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

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وأضافت المصادر إن مصر ناقشت مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أخرى تزويد القطاع بالمساعدات الإنسانية عبر حدودها.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان قد قال سابقاً إن واشنطن أجرت مشاورات مع مصر بشأن السماح للاجئين الفلسطينيين بدخول سيناء وهي المحادثات التي قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء إنها ما زالت مستمرة.

ولطالما قيدت مصر دخول الفلسطينيين إلى حدودها حتى خلال فترات تعرضت فيها غزة لقصف إسرائيلي شديد بالقطاع المحاصر منذ تولي حركة حماس السلطة فيه عام 2007.

وقال أحد المصادر الأمنية المصرية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لرويترز، إن مصر ترفض فكرة إنشاء ممرات آمنة للمدنيين لحماية "حق الفلسطينيين في التمسك بقضيتهم وأرضهم".

وطبقاً للمصادر المصرية، ناقشت القاهرة مع كل من الولايات المتحدة وقطر وتركيا فكرة إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة سيناء المصرية بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار يكون محدود جغرافيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن العمل بدأ في توصيل المساعدات دون الخوض في تفاصيل.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس إن مصر "حريصة على فتح معبر رفح لتقديم المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء، لكن عدم الاستقرار واتساع الصراع يؤدي إلى مزيد من الصعوبات وتوجه المزيد من اللاجئين إلى المناطق الآمنة، بما في ذلك أوروبا".

وحذرت مصر في عدة بيانات رسمية صدرت خلال الأسبوع الماضي من أن القصف الإسرائيلي المكثف لغزة قد يؤدي إلى الدفع بتهجير سكان القطاع إلى سيناء.

وردت أميرة أورون، سفيرة إسرائيل في القاهرة بمنشور على موقع إكس (تويتر سابقاً) قالت فيه إن إسرائيل لم تطلب انتقال الفلسطينيين إلى سيناء.

ليس لدى إسرائيل أي نوايا فيما يتعلق بسيناء، ولم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك.

#إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام مع #مصر والتي فيها حُدِدت، جليا، الحدود بين البلدين. #سيناء هي أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية. pic.twitter.com/DXzSzohvWk — Amira Oron أميرة أورون (@AmiraOron) October 10, 2023

ويعد معبر رفح بين مصر وغزة الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بين القطاع والعالم الخارجي.

وتعرض المعبر خلال الأيام القليلة الماضية إلى ضربات إسرائيلية مما قلل من قدرته على العمل بشكل كامل.

ونفت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس أن يكون المعبر قد تعرض للإغلاق بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال البيان: "بخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، على أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة".