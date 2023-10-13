أمر إسرائيلي لسكان غزة بالتوجه جنوبًا.. تشديد مصري على رفض تهجير أهل القطاع

بقلم: يورونيوز

أمرت إسرائيل سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوبًا، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1,1 مليون شخص وحذرت من تبعاته "المدمّرة".

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أثار القرار الإسرائيلي بضرورة توجه سكان شمالي غزة إلى جنوبي القطاع استنكارًا عالميًا، وسط رفض مصري قاطع بمغادرة هؤلاء أرضهم وتوجههم إلى شبه جزيرة سيناء وفق ما ذكرت الكثير من وسائل الإعلام في تل أبيب.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن "سكان غزة يجب أن يبقوا على أرضهم في القطاع"، محذّرًا من أن خروجهم قد يؤدي إلى "تصفية القضية" الفلسطينية.

وتطرق السيسي في خطاب إلى استضافة مصر العديد من "الضيوف" الذين فروا من دول أخرى، محذرًا من أنه "بالنسبة للقطاع، هناك خطورة كبيرة جدًا لأنها تعني تصفية هذه القضية".

الرئيس المصري عبد القتاح السيسي خلال كلمته AFP

وأضاف: "هذه قضية القضايا وقضية العرب كلها، والمهم أن شعبها (غزة) يبقى صامدًا ومتواجدًا على أرضه، ونحن سنبذل أقصى الجهد لكي نخفف عنه" في ظل القصف المكثف والحصار من قبل إسرائيل في أعقاب عملية عسكرية لحركة حماس.

وكان بيان لوزارة الخارجية المصرية أشار في وقت سابق إلى أن القاهرة طالبت إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر بعد أن تعرض للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر الذي منع سير العمليات بشكل طبيعي هناك.

تحذير أردني

من جهته، حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمان الجمعة، من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وحذّر الملك من "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مؤكدًا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين"، وفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

كما أعلنت منظمة الصحة الجمعة أن السلطات الفلسطينية أبلغتها بأنه "من المستحيل" إجلاء المرضى الضعفاء من مستشفيات شمال قطاع غزة، وذلك بعدما أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في جنيف أنه "في ظل الضربات الجوية الإسرائيلية الجارية، لم يعد هناك أي مكان آمن يمكن للمدنيين الذهاب إليه"، مضيفًا أن "وزارة الصحة الفلسطينية أبلغت منظمة الصحة بأنه من المستحيل إجلاء المرضى الضعفاء من مستشفيات شمال قطاع غزة".

أمر إسرائيلي بالتوجه إلى جنوب غزة

وأمرت إسرائيل سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوبًا، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1,1 مليون شخص وحذرت من تبعاته "المدمّرة".

وجاء الأمر الإسرائيلي مع دخول الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس يومها السابع وتزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع المحاصر.

ودعا الجيش في بيان صباح الجمعة "كافة سكان مدينة غزة (الى) إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حماية أنفسهم والتواجد جنوب وادي غزة".

وأكد أنه "لن يُسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك".

وأعلنت الأمم المتحدة أن وكالتها لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ستنقل مقرّ عملياتها وموظفيها الأجانب إلى جنوب القطاع بعد الأمر الإسرائيلي.

ورفضت حركة حماس التي تسيطر على غزة الجمعة الأوامر الإسرائيلية للسكان بإخلاء شمال القطاع.

وقالت الحركة في بيان "شعبنا الفلسطيني المرابط يرفض تهديد قادة الاحتلال ودعوته لهم في غزة إلى ترك منازلهم والرحيل عنها إلى الجنوب أو إلى مصر".

وأضاف البيان "ثابتون على أرضنا وفي بيوتنا ومدننا، ولا نزوح ولا ترحيل".