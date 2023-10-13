بقلم: يورونيوز

قطر تعلن أنها ملتزمة باتفاق تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران (رئيس الوزراء)

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أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الجمعة التزام بلاده بالتوسط لاستكمال اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وجاءت تصريحات آل ثاني في مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال: "قطر ملتزمة بالاتفاق وستفي بالتزاماتها. ولن تفعل شيئا دون التشاور مع شركائها".

ويشمل الاتفاق رفع واشنطن التجميد عن ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية بالبنوك الأمريكية.