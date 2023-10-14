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لبنان يودع المصور في رويترز عصام عبد الله الذي قُتل بقصف إسرائيلي

تشييع المصور في رويترز عصام عبد الله
تشييع المصور في رويترز عصام عبد الله Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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سقطت قذيفة إسرائيلية على تجمع للصحافيين الدوليين الذين كانوا يغطون المواجهات على الحدود في جنوب لبنان يوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 6 صحافيين آخرين.

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نُقل جثمان المصور الصحافي في وكالة "رويترز" عصام عبد الله من منزله في الخيام إلى مقبرة البلدة، محمولًا على الأكف وملفوفًا بالعلم اللبناني، حيث أقيمت صلاة الجنازة قبل أن يُدفن.

وكان عبدالله قد قتل إثر قذيفة إسرائيلية تعرّضت لها مجموعة من الصحافيين الذين كانوا يقومون بتغطية أحداث علما الشعب في الجنوب.

المصور عصام عبد الله
المصور عصام عبد اللهIssam Abdallah/AP

إصابة صحافيين بقصف إسرائيلي

وسقطت قذيفة إسرائيلية على تجمع للصحافيين الدوليين الذين كانوا يغطون المواجهات على الحدود في جنوب لبنان يوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 6 صحافيين آخرين.

وقالت رويترز إن اثنين من صحفييها ثائر السوداني وماهر نزيه أصيبا في القصف على المنطقة الحدودية.

وقالت قناة الجزيرة القطرية إن اثنين من موظفيها هما إيلي براخيا والمراسلة كارمن جوخدار من بين الجرحى.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية الدولية، وكالة فرانس برس، إن اثنين من صحافييها كانا من بين الجرحى، لكن الوكالة لم تكشف عن أسمائهما.

وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان القصف الإسرائيلي الذي استهدف الصحافيين "خلال عدوانها على جنوب لبنان".

وفي الأمم المتحدة، أعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن تعازيه لأسرة الصحافي المقتول.

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