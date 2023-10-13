شاهد: مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل إثرتحطم طائرة مسيّرة فوق منطقة بيلغورود الروسية

بقلم: يورونيوز

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، بعد سقوط حطام طائرة بدون طيار أسقطتها روسيا فوق منطقة بيلغورود الروسية.

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وأوضح الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف أن نظام الدفاع الجوي "أسقط طائرة بدون طيار كانت تقترب من المدينة"، مضيفاً أن الحطام المتساقط دمر عدة منازل.

وكتب غلادكوف على تلغرام في منشور أرفقه بصور منزل تحول إلى كومة من الركام خلفه "الأهم من ذلك أن ثلاثة أشخاص قتلوا أحدهم طفل صغير".

وأضاف "صباح صعب علينا جميعاً" مقدماً تعازيه لذوي الضحايا.

وفي وقت مبكر من يوم الخميس، قالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تلغرام إنه تم "إحباط" محاولة هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية في منطقة بيلغورود حوالي الساعة 11:50 مساء الأربعاء.