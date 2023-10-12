روسيا تعلن تعزيز مواقعها على طول خط المواجهة في محيط أفدييفكا الأوكرانية

بقلم: يورونيوز

أعلنت روسيا الأربعاء أن قواتها عزّزت مواقعها على خط المواجهة قرب أفدييفكا، غداة تحذير أوكرانيا من أن موسكو تكثّف ضرباتها لتطويق المدينة الواقعة في شرق البلاد.

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ولأفدييفكا أهمية رمزية واستراتيجية بالنسبة إلى كييف، إذ تقع شمال مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها موسكو واستولت عليها القوات الانفصالية في العام 2014.

وصارت مذاك رمزاً للمقاومة الأوكرانية ضد موسكو، وتتمسك كييف بها رغم الهجمات الروسية المتواصلة منذ 20 شهراً تقريباً.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "تحركات المجموعة الجنوبية من القوات المدعومة بالطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، أدت إلى تعزيز الوضع على طول خط المواجهة في محيط أفدييفكا".

وأشاد رئيس منطقة دونيتسك دينيس بوشيلين المعيّن من روسيا بتحقيق "تقدم نحو السيطرة على مواقع".

وقال بوشيلين لوكالة ريا نوفوستي: "نرى مؤشرات إلى تراجع العدو... لكن من المبكر بعض الشيء أن نقول إن هناك انسحاباً واسع النطاق للعدو من أفدييفكا".

وقال مسؤولون أوكرانيون محليون لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن القوات الروسية شنت هجوماً مدفعياً على البلدة في الصباح.

وقال رئيس إدارة البلدة فيتالي باراباش الأربعاء إن "المعارك استمرت طوال الليل" في شمال المدينة وجنوبها، وأضاف أن المسؤولين الأوكرانيين "يشاركون في إقناع الناس بالإخلاء كل يوم". وأعلن مكتب المدعي العام في دونيتسك أن رجلاً يبلغ 85 عاما قتل جراء قصف طاول فناء منزله.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش الروسي "كثف نشاطه" في مناطق عدة من بينها أفدييفكا. وصرّح الناطق العسكري أندري كوفاليوف "صدّ مدافعونا كل هجمات العدو ومنعوا خسارة خطوط ومواقع".