شاهد: تحركات لدبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية باتجاه قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

شوهدت دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية أثناء تحركها بالقرب من مدينة عسقلان بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة اليوم الجمعة.

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واعترضت إسرائيل اليوم العشرات من الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس من القطاع.

وتمركزت الدبابات والمركبات والمعدات العسكرية بالمنطقة أثناء اعتراض الدفاعات الإسرائيلية الصواريخ التي أُطلقت فوقها.

وأمرت إسرائيل 1.1 مليون شخص من المدنيين الفلسطينيين بإجلاء مدينة غزة والتحرك باتجاه جنوب القطاع خلال 24 ساعة وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي بري.

ودعا الجيش الإسرائيلي "كافة سكان مدينة غزة الى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حماية أنفسهم والتواجد جنوب وادي غزة".

وقالت إسرائيل إنها بحاجة إلى استهداف البنية التحتية العسكرية لحماس التي تبنيها الحركة الكثير منها على أعماق كبيرة تحت الأرض، بحسب رواية السلطات الإسرائيلية.