شاهد: لحظة إطلاق كتائب القسام طائرة مسيرة من قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

استخدمت الفصائل الفلسطينية الطائرات المسيرة من طراز الزواري أكثر من مرة ضد أهداف عسكرية، ومنها دبابات ومراكز وتجمعات لجنود.

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بثت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد لإطلاق طائرة مسيرة ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وفي المشاهد التي بثت اليوم السبت، ظهرت طائرة أثناء انطلاقها ورصدها لمناطق مختلفة من قطاع غزة.

ومنذ السبت الماضي، استخدمت الفصائل الفلسطينية الطائرات المسيرة من طراز الزواري أكثر من مرة ضد أهداف عسكرية، ومنها دبابات ومراكز وتجمعات لجنود.

وتقول تقارير إعلامية إن هذه المسيّرات دخلت الخدمة لأول مرة عام 2021. وأطلق اسمها "الزواري" على الطائرات المسيرة نسبة إلى القيادي في الجناح العسكري لحماس محمد الزواري، الذي قتل عام 2016.