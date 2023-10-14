بقلم: يورونيوز

مقتل قيادي عسكري في حركة حماس في ضربة إسرائيلية

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أعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل قيادي عسكري كبير في حركة حماس في ضربة جوية إسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقال المتحدث العسكري في بيان أن "قائد العمليات الجوية" مراد أبو مراد قتل في ضربة جوية على مركز قيادي لحماس نفذت الحركة منه "نشاطها الجوي"، في إشارة لإستخدام حماس الطائرات الشراعية الآلية في هجومها على إسرائيل. ولم يصدر تأكيد من حماس في الوقت الحاضر.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عدد من "الإرهابيين" صباح السبت خلال إحباط محاولة تسلل من جنوب لبنان.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان أن "جنودا في الجيش الإسرائيلي تعرفوا قبل بضع ساعات على وحدة كومندوس إرهابية كانت تحاول التسلل من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. استهدفت طائرة مسيرة الوحدة وقتلت عددا من الإرهابيين".