الجيش الإسرائيلي يكشف عن تفاصيل جديدة لعملية "طوفان الأقصى"

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت،أن طائرة تابعة لسلاح الجو أصيبت بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مقاتلو كتائب القسام السبت الماضي عند بدء عملية "طوفان الأقصى".

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وجاء في بيان لسلاح الجو الإسرائيلي على موقع "إكس": "تعرضت طائرة تابعة لسلاح الجو لهجوم من قبل إرهابيي منظمة حماس بعد أن أطلقوا صاروخاً مضادا للدبابات باتجاه قطاع غزة".

ونشرت القناة 13 الإسرائيلية صور المروحية من نوع "ياسعور" التي احترقت، وقالت إنها كانت تقل 50 من جنود وحدة المظليين للمشاركة في القتال بمستوطنة بيري في غلاف غزة عندما استهدفها عناصر القسام بقذيفة "آر بي جي".

ونقلت القناة وقوع اشتباكات بين مقاتلي القسام والجنود الإسرائيليين لكنها لم تكشف عن مصيرهم، ونشرت فيديو قالت إنه للجنود قبل صعودهم إلى "طائرة يسعور"، وتوجههم إلى غلاف غزة.

وكانت منصات فلسطينية عدة تداولت في وقت سابق، عن إعلام إسرائيلي أن حركة حماس استهدفت طائرة مروحية إسرائيلية، قبل أن ترد تأكيدات اليوم.

من جهة أخرى، قالت كتائب القسام اليوم إن "مجاهدينا عبروا السياج الفاصل شرق خان يونس وهاجموا العدو ودمروا 3 آليات عسكرية والاشتباك مستمر"،

من جانبها، قالت كتائب القسام، اليوم السبت، إن مجموعة من عناصرها تمكنت من تدمير 3 آليات عسكرية إسرائيلية شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاشتباك "مازال مستمرا".

ويأتي ذلك مع دخول عملية "طوفان الأقصى" التي أدت إلى مقتل 1300 إسرائيلي يومها الثامن، وفي ظل تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 1900 قتيل، و7696 مصاباً.