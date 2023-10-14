تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء الضربات الإسرائيلية بحسب الأمم المتحدة
تدخل عملية طوفان الأقصى يومها الثامن منذ السبت الماضي والذي أسمته إسرائيل السبت الأسود حيث قتل 1300 إسرائيلي على الاٌقل فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينتية إن 1900 فلسطيني قضوا بينهم 614 طفلا على الأقل وإصابة أكثر من 7500 مدني في غزة ونزوح أكثر من 400 ألف فلسطيني الى جنوب القطاع جراء القصف الجوي وتالبري الإسرائيلي المكثف على غزة
الجيش الإسرائيلي يعرب عن "أسفه الشديد" لمقتل صحافي في جنوب لبنان
أعرب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي السبت عن "أسفه الشديد" لمقتل صحافي في وكالة رويترز خلال قصف على جنوب لبنان.
ورد ريتشارد هيخت عندما سئل عن مقتل الصحافي في رويترز الجمعة خلال تبادل إطلاق نار على الحدود بين حزب الله وإسرائيل، "نأسف بشدة لموت الصحافي". وأصيب في الحادثة أيضا ستة صحافيين آخرين بينهم صحافيان في وكالة فرانس برس. لكن الجيش الإسرئايلي لم يقر بمسوؤليته عن الحادثة. وقال هيخت "ننظر في المسألة".
الرئيس الإندونيسي يحذر من أن حرب إسرائيل وحماس قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود
قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يوم السبت إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية قد تتسبب في ارتفاع أسعار الوقود المحلية.
وأضاف ويدودو في إحدى الفعاليات في جاكرتا إنه إذا استمرت الحرب فإنها ستدفع أسعار الوقود العالمية إلى الارتفاع.
Indonesian President Joko Widodo has said that ‘root cause of the conflict is Israel's occupation of Palestinian territory’ and that ‘Indonesia calls for an immediate end to the war and violence.’— CGTN Europe Breaking News (@CGTNEuropebreak) October 10, 2023
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تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء الضربات الإسرائيلية
أعلنت الأمم المتحدة السبت أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركز على القطاع ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "5544 وحدة سكنية" في هذه المباني دمرت فيما أصيبت حوالى 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.
الصحة العالمية: طائرة محملة بإمدادات طبية تصل إلى مصر
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن طائرة محملة بإمدادات طبية لدعم الاحتياجات الصحية الملحة في غزة هبطت في العريش بمصر بالقرب من معبر رفح الحدودي.
وقال "مستعدون لإيصال الإمدادات بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر المعبر".
المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة يناشد غوتيريش منع إسرائيل من ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية"
ناشد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة بذل المزيد من الجهد لمنع إسرائيل من ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية"، بعد أن أمهلت ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة 24 ساعة لمغادرة منازلهم فيما تخطط لشن هجوم بري.
وقال منصور للصحفيين قبل اجتماع لمندوبي المجموعة العربية في الأمم المتحدة "عليه بذل المزيد. كل ما تم فعله ليس كافيا. علينا جميعا أن نفعل المزيد لمنع هذه الجريمة ضد الإنسانية".
وحثت بعض الدول يوم الجمعة إسرائيل على وقف الهجوم على شمال غزة حيث تحدى أكثر من مليون مدني أوامر إسرائيل بالإخلاء قبل أن تلاحق مسلحي حماس الذين قتلوا مدنيين إسرائيليين في مطلع الأسبوع.
وقال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان إن التحذير بالإخلاء يهدف إلى "نقل (الناس) جنوبا مؤقتا... للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين". وكان يتحدث خلال فعالية في الأمم المتحدة مع عائلات الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس.
أعضاء في مجلس النواب الأمريكي يحثون شركات طيران على استئناف الرحلات إلى إسرائيل
حث أكثر من 30 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة الرؤساء التنفيذيين لشركة أمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز على استئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل "في أسرع وقت ممكن".
وأوقفت شركات الطيران الأمريكية الثلاث رحلاتها إلى إسرائيل بسبب مخاوف أمنية.
وحثت الرسالة الموجهة إلى الرؤساء التنفيذيين يوم الجمعة، بقيادة النائبة الديمقراطية ديبي واسرمان شولتز، شركات الطيران على "إعطاء الأولوية لاستئناف عمليات الطيران" إلى تل أبيب وقالت إن أعضاء مجلس النواب "على استعداد لمساعدتكم بأي طريقة ضرورية لتحقيق الأمر".
الأمم المتحدة: عشرات الآلاف في غزة فروا بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء
قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يوم الجمعة إن عشرات الآلاف في غزة فروا باتجاه الجنوب وفقا للتقديرات بعدما أمهلت إسرائيل الفلسطينيين 24 ساعة للجلاء عن شمال القطاع قبل هجوم بري مرتقب.
وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني أن قبل أمر الإخلاء نزح ما يربو على 400 ألف فلسطيني داخل القطاع بسبب الأعمال القتالية.
تحت الحصار والقصف والنزوح| غزة تنزف ابناءها.. 1900 قتيل حتى الآن بينهم 614 طفلاeuronewsأعلنت الأمم المتّحدة الخميس أنّ الجيش الإسرائيلي أبلغها بوجوب أن ينتقل جميع سكّان شمال قطاع غزة، إلى جنوب القطاع (وهو ما رفضته حركة حماس)، مشيرة إلى أنّها طلبت منها "إلغاء" هذا الأمر. في الأثناء تواصلت التحركات الداعمة لفلسطين في العالم العربي. وصدرت دعوات ليكون الجمعة "يوم غضب" تضامنا مع قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان
قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر يوم السبت إنه قصف هدفا تابعا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان ردا على "اختراق أجسام جوية مجهولةإسرائيل" وإطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية.
وأضاف الجيش أنه اعترض هذه الأجسام والنيران التي أطلقت على الطائرة المسيرة.
الكويت ترفض بشكل قاطع دعوات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة
قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية يوم الجمعة إن الكويت ترفض "بشكل قاطع" دعوات إسرائيل للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة و"استمرار التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي الذي يعد خرقا للقانون الدولي والإنساني
بلينكن لزعماء العرب: لا يمكن "الاستمرار في التعامل كالمعتاد" مع حماس
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة لزعماء الشرق الأوسط أنه لا يمكن "الاستمرار في التعامل كالمعتاد" مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك خلال جولته في دول عربية في أعقاب هجمات يوم السبت في جنوب إسرائيل.
وأحجم بلينكن الذي اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب يوم الخميس عن الإفصاح عما إذا كان وافق على ما فعلته إسرائيل بدعوة جميع المدنيين في الجزء الشمالي من قطاع غزة إلى الانتقال إلى الجنوب نظرا لأن الاجتياح البري بات وشيكا.
وبدأ بلينكن جولة تشمل سبع دول بالمنطقة أملا في منع تحول الصراع بين إسرائيل وحماس إلى حرب أكبر وفي المساعدة في تأمين الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأمريكيين لدى حماس.
ولم يرد بلينكن بشكل مباشر على سؤال حول هل طلبت واشنطن من قطر إغلاق مكتب سياسي لحماس في الدوحة، لكنه قال ردا على ذلك إن كل الدول "بحاجة إلى التنديد" بحماس لهجومها على بلدات إسرائيلية والذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي. وكان يتحدث إلى وسائل الإعلام برفقة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد اجتماعهما.
وأضاف بلينكن "أوضح أيضا في جميع محادثاتي خلال هذه الجولة أنه لا يمكن الاستمرار في التعامل كالمعتاد مع حماس".