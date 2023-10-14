10:06

المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة يناشد غوتيريش منع إسرائيل من ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية"

ناشد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة بذل المزيد من الجهد لمنع إسرائيل من ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية"، بعد أن أمهلت ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة 24 ساعة لمغادرة منازلهم فيما تخطط لشن هجوم بري.

وقال منصور للصحفيين قبل اجتماع لمندوبي المجموعة العربية في الأمم المتحدة "عليه بذل المزيد. كل ما تم فعله ليس كافيا. علينا جميعا أن نفعل المزيد لمنع هذه الجريمة ضد الإنسانية".

وحثت بعض الدول يوم الجمعة إسرائيل على وقف الهجوم على شمال غزة حيث تحدى أكثر من مليون مدني أوامر إسرائيل بالإخلاء قبل أن تلاحق مسلحي حماس الذين قتلوا مدنيين إسرائيليين في مطلع الأسبوع.

وقال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان إن التحذير بالإخلاء يهدف إلى "نقل (الناس) جنوبا مؤقتا... للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين". وكان يتحدث خلال فعالية في الأمم المتحدة مع عائلات الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس.