قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يوم السبت إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية قد تتسبب في ارتفاع أسعار الوقود المحلية.

وأضاف ويدودو في إحدى الفعاليات في جاكرتا إنه إذا استمرت الحرب فإنها ستدفع أسعار الوقود العالمية إلى الارتفاع.

Indonesian President Joko Widodo has said that ‘root cause of the conflict is Israel's occupation of Palestinian territory’ and that ‘Indonesia calls for an immediate end to the war and violence.’

