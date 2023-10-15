يوسف عطال أمام مجلس الأخلاقيات بسبب ما نشره دعماً للفلسطينيين وبنزيمة يبعث "صلواته لسكان غزة"

بقلم: يورونيوز

لجأ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى مجلس الأخلاقيات التابع له للنظر بما نشره مدافع نادي نيس والمنتخب الجزائري يوسف عطال من "دعوات الى العنف" في دعمه للفلسطينيين في الصراع القائم حالياً مع إسرائيل، وذلك وفق ما أفاد الأحد رئيسه فيليب ديالو.

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وبعد ثمانية أيام على شن عناصر حماس الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، ردت الأخيرة بقصف عنيف على غزة أسفر عن سقوط أكثر من 2670 قتيلاً.

وارتفعت الأصوات منذ السبت، بينها لرئيس بلدية نيس كريستيان استروزي والمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، للتنديد بمقطع فيديو نشره عطال في حسابه على إنستغرام اعتُبِر معادياً للسامية ويدعو الى العنف.

وحذف ظهير نيس هذا المنشور وتقدم باعتذاره، في وقت لم تستطع وكالة فرانس برس التحقق من محتواه بشكل مستقل.

وفي بيان صحافي، أدان رئيس الاتحاد الفرنسي ديالو "دعوات العنف التي أطلقها اللاعب" البالغ من العمر 27 عاماً، وقال "إنها تتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل".

وتابع "يدين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هذه الممارسات بأقصى درجات الحزم. لا يمكن قبول خطاب الكراهية"، معلناً أنه احتكم الى مجلس الأخلاقيات في الاتحاد للنظر في المسألة.

وفي منشور جديد الأحد، اعتذر عطال قائلاً "أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك"، مضيفاً أنه يريد "توضيح وجهة نظره من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا".

وختم قائلاً: "لن أؤيد أبداً رسالة كراهية. السلام هو المثل الأعلى الذي أؤمن به إيماناً راسخاً".

وأفاد مكتب المدعي العام في نيس خلال اتصال مع فرانس برس أنه ما زال حتى الآن خارج هذه القضية.

وفي رسالة نُشرت السبت على موقع "أكس" (تويتر سابقاً)، قال أستروزي إنه ينتظر رسالة اعتذار من الظهير الدولي الجزائري وإذا لم يفعل ذلك "لن يكون له أي مكان في نادينا".

وقُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، معظمهم من المدنيين، وتم احتجاز أكثر من 120 شخصاً كرهائن، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين.

وفي غزة، أدى الرد الإسرائيلي الى مقتل 2670 شخصاً وإصابة 9600 آخرين بجروح مختلفة وفق وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الذي حظي الأحد برسالة دعم من النجم الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيمة.

وتوجه هداف ريال مدريد الإسباني السابق الذي يدافع حالياً عن ألوان نادي الاتحاد السعودي، في حسابه على موقع "أكس" بـ "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".

وسبق للمهاجم الجزائري الأصل الآخر نبيل فقير، لاعب ريال بيتيس الإٍسباني وبطل العالم لعام 2018 مع منتخب فرنسا، أن قدّم الأربعاء "دعماً غير محدود لشعب فلسطين وإخوتنا وأخواتنا الذين عانوا من الفصل والتمييز العرقي لفترة طويلة"، آملاً "عودة العدالة والسلام".

وفي رسالة بعثها الأحد، قدّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو التعازي الى رئيسي الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي للعبة، قائلاً إن "فيفا ينضم إلى الدعوات المطالبة بالوقف الفوري للأعمال العدائية والتخفيف الفوري من معاناة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".