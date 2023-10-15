شاهد: 12 طن مستلزمات طبية وصحية.. أول شحنة مساعدات تونسية لغزة

بقلم: يورونيوز

أرسلت تونس الأحد، طائرة عسكرية محملة ب12 طناً من الإمدادات الطبية والمعدات الصحية وحليب الأطفال لفائدة الشعب الفلسطيني.

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وكان الهلال الأحمر التونسي قد أعلن قبل أيام انطلاق حملة تبرع وطنية لجمع المساعدات المالية والعينية من أغذية وأغطية وملابس وتجهيزات ومستلزمات ومواد طبية وأدوية ومولدات كهربائية ومستلزمات نقل الدم لفائدة الأجهزة الصحية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والشعب الفلسطيني.

وتمتد حملة التبرع الوطنية، وفق بيان أصدره الهلال الأحمر التونسي، لمدة شهر بداية من تاريخ 09 أكتوبر الجاري.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إنه "أقلعت، صباح اليوم الأحد، طائرة عسكرية أولى، محملة بحوالي 12 طناً من المستلزمات الطبية والصحية وحليب الأطفال موجهة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضافت أن "هذه الشحنة الأولى تأتي في إطار ما أذن به رئيس الجمهورية (قيس سعيد) في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لعدد من هياكل الدولة والهلال الأحمر التونسي، بخصوص دعم شعبنا العربي في فلسطين".

وقال مصطفى الفرجاني مستشار الرئيس التونسي، إن "هذه الطائرة التي تقلع نحو مطار العريش الدولي بمصر ومنها إلى فلسطين، تحمل الدفعة الأولى من المساعدات، وستليها دفعات أخرى ستكون بجهود كل الأطراف الرسمية والمدنية".

من جهته، أكد رئيس الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو، أنه "في اتصال يومي مع الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تم إعداد قائمة بما يحتاجه الفلسطينيون، وتتمثل أساسا في الأدوية خاصة من مضادات حيوية وأدوية الإنعاش والتخدير، بالإضافة إلى المواد الغذائية وحليب الأطفال ومستلزمات النظافة".

ولفت شابو إلى وجود "عشرات الأطنان من المساعدات الأخرى الجاهزة، وهي في انتظار التنسيق".

وتشهد الساحة التونسية حالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ يتواصل تنظيم تظاهرات مساندة لفلسطين من جانب أحزاب وتلاميذ وطلاب وعمال.

وفي غارات لا تزال متواصلة على قطاع غزة حتى الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي 2329​​ فلسطينيا، بينهم نحو 700 طفل، وأصاب 9042 آخرين، فيما قتلت "حماس" أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3526 وأسرت ما يزيد عن مئة آخرين، وفقاً لمصادر رسمية من الجانبين.