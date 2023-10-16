شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف "البنية التحتية العسكرية" لحزب الله

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، فيديوهات لقصف قواته للبنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان حسبما قال.

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وقال الجيش الإسرائيلي أن قصفه لمواقع "حزب الله"، جاء ردا على إطلاق النار الذي وقع أمس على الأراضي الإسرائيلية.

وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين، أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على أطراف جنوبي بلدة ‫العديسة الحدودية في القطاع الغربي.

قام الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة بحشد العشرات من دباباته على طول الحدود الشمالية مع لبنان بعد تطور الأوضاع على خلفية الحرب على غزة.

وتحسبا من فتح جبهة شمالية ودخول حزب الله على خط المواجهة بشكل أوسع مما هو عليه حاليا حيث قام الحزب بقصف إسرائيل سبع مرات خلال أسبوع بحسب الجيش الإسرائيلي.

تحركات إسرائيل تأتي أيضا بعد قيام حزب الله بقصف مزارع شبعا باستخدام الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون، كما ردت إسرائيل بشكل عنيف خلال الأيام الماضية على "مصادر النيران" كما تقول.