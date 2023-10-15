شاهد: صحفيون يعتصمون على الحدود بعد مقتل صحفي وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي

بقلم: يورونيوز

حمل المتظاهرون صورا للصحفي عصام عبد الله ولافتات تدين القصف الإسرائيلي وتقييد عمل الصحفيين والمراسلين على غرار "استهداف الصحفيين هو جريمة حرب".

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اعتصم عشرات الصحفيين جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، لإدانة القصف الذي نفذته الدولة العبرية على الحدود الجنوبية للبنان، والذي أسفر عن مقتل الصحفي المصور لوكالة رويترز للأنباء عصام عبد الله وإصابة صحفيين آخرين.

وحمل المتظاهرون صورا للصحفي عصام عبد الله ولافتات تدين القصف الإسرائيلي وتقييد عمل الصحفيين والمراسلين على غرار "استهداف الصحفيين هو جريمة حرب".

"نطالب بتحقيق دولي في جريمة حرب، استهدفت زميلا من خيرة الصحفيين، والمصورين الصحفيين بلبنان وهو زميلنا عصام عبد الله. جريمة مباشرة كان من الممكن أن تؤدي لمجزرة أكبر مع وجود عشرين صحفيا يلبسون شارات صحفية وحضورهم ظاهر للعيان. شاراتهم واضحة ولكن إسرائيل استهدفتهم بصاروخ وهذا يعني أنهم لم يموتوا في إشتباك وإنما بإستهداف مباشر"، قالت الصحفية ديانا مقلد.

" الاستهداف المباشر لا يمكن أن يُفسر إلا على أساس أنه طمس للحقيقة، واستراتيجية لإسكات الصحفيين عن نقل الحقيقة ونقل الصورة الحقيقية، الصورة التي تعكس الجرائم التي تقوم بها إسرائيل بحق فلسطين وجنوب لبنان"، قالت صحفية أخرى.

وقُتل عصام عبد الله الجمعة الـ 13 أكتوبر-تشرين الأول عندما سقطت قذيفة إسرائيلية على تجمع للصحفيين الدوليين بالتزامن مع تغطيتهم للمواجهات على الحدود في جنوب لبنان، وأصيب ستة صحفيين آخرين في الحادث.