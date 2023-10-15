EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: صحفيون يعتصمون على الحدود بعد مقتل صحفي وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي

وقفة تضامنية على الحدور الإسرائيلية مع لبنان بعد مقتل عصام عبد الله
وقفة تضامنية على الحدور الإسرائيلية مع لبنان بعد مقتل عصام عبد الله Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

حمل المتظاهرون صورا للصحفي عصام عبد الله ولافتات تدين القصف الإسرائيلي وتقييد عمل الصحفيين والمراسلين على غرار "استهداف الصحفيين هو جريمة حرب".

اعلان

اعتصم عشرات الصحفيين جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، لإدانة القصف الذي نفذته الدولة العبرية على الحدود الجنوبية للبنان، والذي أسفر عن مقتل الصحفي المصور لوكالة رويترز للأنباء عصام عبد الله وإصابة صحفيين آخرين.

وحمل المتظاهرون صورا للصحفي عصام عبد الله ولافتات تدين القصف الإسرائيلي وتقييد عمل الصحفيين والمراسلين على غرار "استهداف الصحفيين هو جريمة حرب".

"نطالب بتحقيق دولي في جريمة حرب، استهدفت زميلا من خيرة الصحفيين، والمصورين الصحفيين بلبنان وهو زميلنا عصام عبد الله. جريمة مباشرة كان من الممكن أن تؤدي لمجزرة أكبر مع وجود عشرين صحفيا يلبسون شارات صحفية وحضورهم ظاهر للعيان. شاراتهم واضحة ولكن إسرائيل استهدفتهم بصاروخ وهذا يعني أنهم لم يموتوا في إشتباك وإنما بإستهداف مباشر"، قالت الصحفية ديانا مقلد.

" الاستهداف المباشر لا يمكن أن يُفسر إلا على أساس أنه طمس للحقيقة، واستراتيجية لإسكات الصحفيين عن نقل الحقيقة ونقل الصورة الحقيقية، الصورة التي تعكس الجرائم التي تقوم بها إسرائيل بحق فلسطين وجنوب لبنان"، قالت صحفية أخرى.

وقُتل عصام عبد الله الجمعة الـ 13 أكتوبر-تشرين الأول عندما سقطت قذيفة إسرائيلية على تجمع للصحفيين الدوليين بالتزامن مع تغطيتهم للمواجهات على الحدود في جنوب لبنان، وأصيب ستة صحفيين آخرين في الحادث.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

طوفان الأقصى.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بحرب فتاكة تغير الوضع إلى الأبد

فيديو: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق حدودية في جنوب لبنان

تحليل - ما هي احتمالات تدخل حزب الله في النزاع بين إسرائيل وحماس؟

قتل حركة حماس إسرائيل جنوب لبنان صحفي لبنان