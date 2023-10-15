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شاهد: مئات الآلاف يخرجون في مظاهرات عارمة في دول المغرب العربي تضامناً مع غزة

مظاهرات حاشدة في المغرب العربي تضامنا مع الفلسطينيين
مظاهرات حاشدة في المغرب العربي تضامنا مع الفلسطينيين Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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تشهد دول المغرب العربي خروج مظاهرات شعبية عارمة للتضامن مع الفلسطينيين وللتنديد بما سموه "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يشهده من تدمير ممنهج واستهداف للمدنيين وتهجير للفلسطينيين".

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تظاهر مئات الآلاف في كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا صباح الأحد، للتضامن مع الفلسطينيين في ظل الحصار المفروض على غزة والهجوم الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 2329 قتيلاً، و9024 مصاباً.

وتخللت التظاهرات تكبيرات وأدعية "لإهلاك من طغى وتجبر"، فضلاً عن أناشيد فلسطينية بُثت من مكبرات صوت على متن عربات تتقدم المسيرات.

ورفع متظاهرون لافتات بالعربية والانجليزية تدين "الإرهاب وقتل الأطفال" وتطالب "باسقاط الصهيونية والإمبريالية" و"ضد التضليل الإعلامي".

تجمع نساء ورجال وأطفال من مختلف الأعمال في عواصم دول عدة، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تضامن و"مساندة لا مشروطة لمقاومة الاحتلال"، كما كتب على إحداها. وهتفوا لغزة ودعماً لعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

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