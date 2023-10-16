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شاهد: دمار هائل جراء القصف الإسرائيلي على غزة بعد 10 أيام من الحرب

دمار هائل في غزة جراء القصف الإسرائيلي. 2023/10/11
دمار هائل في غزة جراء القصف الإسرائيلي. 2023/10/11 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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قالت المتحدثة باسم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة إلى الأمم المتحدة جولييت توما إن حوالي مليون فلسطيني نزحوا في غزة خلال أسبوع واحد.

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بثت قناة الجزيرة شريطا مصورا من الجو بواسطة طائرة مسيرة، يظهر حجم الخراب الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي على غزة، حيث دمر أحياء بكاملها.

وقد أضحت الحرب التي بدأت في السابع من الشهر الحالي الأكثر دموية من بين الحروب الخمس بين طرفي الصراع، إذ نتج عنها إلى حد الآن أكثر من أربعة (4) آلاف قتيل، في غزة قتل 2750 شخصا فيما جرح حوالي 9600 آخرين بحسب وزارة الصحة في.

 أما في الجانب الإسرائلي فقد قتل أكثر من 1400 شخصا، واحتجز أكثر من 150 آخرين رهائن على يد الفصائل الفلسطينية ونقلوا إلى غزة.

وإلى غاية الآن، لجأ حوالي نصف مليون فلسطيني (حوالي ربع سكان غزة) إلى مدارس ومنشآت الأمم المتحدة في القطاع المحاصر، حيث أصبحت كميات المياه ضئيلة، بحسب المتحدثة باسم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين جولييت توما.

المصادر الإضافية • أ ب

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