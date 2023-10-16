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شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صور القصف الجوي على قطاع غزة

طفل أصيب في غارات عسكرية إسرائيلية يتم نقله إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. 2023/10/13
طفل أصيب في غارات عسكرية إسرائيلية يتم نقله إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. 2023/10/13 Copyright Fatima Shbair/AP
بقلم:  يورونيوز
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كانت إسرائيل قد دعت الجمعة المدنيين في شمال غزة (1,1 مليون نسمة) إلى الانتقال نحو جنوب القطاع، واعتبر الفلسطينيون ذلك محاولة تهجير أخرى من ديارهم وأرضهم. وحذّرت إسرائيل من أنها ستضرب شمال القطاع لتدمير ما تقول إنها مراكز عمليات لحركة حماس.

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بثت القوات الإسرائيلية شريطا مصورا يظهر مقاتلاتها من نوع إف-16 وهي تقصف مباني سكنية في قطاع غزة المحاصر. ويستمر القصف الإسرائيلي على غزة لليوم العاشر، متسببة في مقتل حوالي 2750 فلسطينيا وجرح أكثر من9600 آخرين، ونزوح أكثر من مليون فلسطيني وسط مشاهد من الفوضى واليأس، فيما تحشد الدولة العبرية قواتها استعدادا لشن هجوم بري شامل على القطاع. 

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر في الجانب الإسرائيلي من غزة، حيث قتلت حوالي 1400 شخص.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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