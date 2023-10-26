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اتفاق مؤقت بين مجموعة فورد ونقابة عمالية في الولايات المتحدة بعد إضراب استمر 41 يوماً

عضو اتحاد عمال سيارات يحمل لافتات الإضراب عند مصنع تجميع فورد ميشيغان في واين، ميشيغان، الأربعاء 25 أكتوبر 2023.
عضو اتحاد عمال سيارات يحمل لافتات الإضراب عند مصنع تجميع فورد ميشيغان في واين، ميشيغان، الأربعاء 25 أكتوبر 2023. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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لا يزال يتعيّن التصديق على هذا الاتفاق من قبل العمّال في تصويت سيجري في الأسابيع المقبلة.

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أعلنت نقابة عمّالية أميركية ليل الأربعاء أنّها توصّلت إلى "اتفاق مؤقت" مع مجموعة فورد لصناعة السيارات بعد أن نفّذ عمّالها إضراباً عن العمل استمرّ 41 يوماً وطال أيضاً شركتي "جنرال موتورز" و"ستيلانتيس".

وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الترحيب بـ"الاتفاق التاريخي". وقال بايدن في بيان: "أشيد باتّحاد عمّال السيارات وفورد على توصّلهما الليلة، بعد مفاوضات شاقّة جرت بحسن نيّة، إلى اتفاق مؤقت تاريخي".

وبحسب الاتحاد العمالي فإنّ الاتفاق ينصّ على زيادة بنسبة 25 بالمئة في أساس الراتب.

ولا يزال يتعيّن التصديق على هذا الاتفاق من قبل العمّال في تصويت سيجري في الأسابيع المقبلة. بدورها، أكّدت فورد التوصّل إلى هذا الاتّفاق.

وقال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، في بيان: "نحن نركّز على إعادة تشغيل مصنع كنتاكي بيك أب ومصنع التجميع في ميشيغان ومصنع التجميع في شيكاغو، وإعادة 20 ألف موظف في فورد إلى العمل".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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