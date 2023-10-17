بقلم: يورونيوز

ماكرون: جميع الدول الأوروبية "معرضة" لخطر عودة "الإرهاب الإسلامي"

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أعلن الرئيس الفرنسي الثلاثاء أن "جميع الدول الأوروبية معرضة للخطر" في مواجهة عودة "الإرهاب الإسلامي" وذلك غداة اعتداء أوقع قتيلين في بروكسل وبعد أيام على اعتداء أراس في فرنسا الذي لم ير فيه ايمانويل ماكرون "خللا" في عمل أجهزة الأمن الفرنسية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في تيرانا "جميع الدول الأوروبية معرضة للخطر. وهناك بالفعل عودة لهذا الإرهاب الإسلامي ونحن جميعا عرضة. هذا ما يتماشى مع الديموقراطيات ودول القانون حيث يكون هناك أفراد يمكنهم في أي لحظة أن يقرروا ارتكاب الأسوأ". وأضاف بشأن اعتداء أراس (شمال فرنسا) انه لم ير في ذلك "خللا" في اداء أجهزة الأمن ووزارة الداخلية الفرنسية.