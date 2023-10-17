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بعد امتلاء مستشفيات القطاع بقتلى القصف الإسرائيلي.. سيارات الآيس كريم تتحول إلى ثلاجات لحفظ الجثث

مواطنون من غزة يقومون بنقل الجثث
مواطنون من غزة يقومون بنقل الجثث Copyright Adel Hana/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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لا يزال المسنون والنساء والأطفال يبحثون عن مأوى آمن في المستشفيات والمدارس هربا من القصف المكثف على قطاع غزة المحاصر.

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مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ11، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، مما خلف أكثر من 4 آلاف قتيل من كلا الطرفين.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد الضحايا ارتفع إلى 2800 قتيل وحوالي 12 ألف مصاب. فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسرت حركة حماس ما لا يقل عن 155 آخرين، وفقا لمصادر إسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو شاركه موظفو وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، شاحنة للمثلجات تستخدم كمشرحة في مدينة دير البلح.

ولا يزال المسنون والنساء والأطفال يبحثون عن مأوى آمن في المستشفيات والمدارس هربا من القصف المكثف على قطاع غزة المحاصر.

وفي سياق متصل، لا يزال شبح الكارثة الإنسانية والصحية يحوم في كل أنحاء القطاع عقب نفاد الغذاء والمياه الصالحة للشرب بعد أكثر من أسبوع من الغارات الجوية الانتقامية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس.

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