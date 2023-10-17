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الكرملين: بوتين وحده لا منافس له خلال الانتخابات الرئاسية القريبة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين. 2023/10/17
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين. 2023/10/17 Copyright Parker Song/AP
بقلم:  يورونيوز
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اعتبر الكرملين الثلاثاء أن فلاديمير بوتين لا يواجه أي منافس جدي على رئاسة روسيا، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المرجحة في آذار/مارس.

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أفادت وسائل إعلام روسية بأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 17 آذار/مارس المقبل، علما بأن البرلمان الروسي سيعلن موعدها في كانون الأول/ديسمبر. وإلى الآن، لم يعلن بوتين الممسك بزمام السلطة منذ زهاء ربع قرن، ما اذا كان سيترشح لولاية جديدة.

وشدد بيسكوف في تصريحات لصحافيين روس يرافقون الرئيس خلال زيارته الصين، على أن "بوتين هو، بطبيعة الحال، السياسي والفاعل الأول في الدولة"، وأضاف القول: "برأيي، وربما لا يحق لي أن أقول ذلك (...) اليوم لا منافس له في روسيا، ولن يكون له" منافس.

وشددت السلطات الروسية القيود على المعارضة الداخلية مذ بدأت غزوها لأراضي أوكرانيا مطلع عام 2022، ودخلت بعض شخصياتها السجن أو اختاروا المنفى، في إجراءات طالت أيضا العديد من الأشخاص الذين عارضوا الحرب علنا.

وفي العام 2020، أقرت روسيا تعديلا دستوريا يتيح لبوتين شغل منصب الرئاسة لولايتين إضافيتين بعد نهاية الولاية الحالية في 2024. ونظريا، يمكن لبوتين الاستمرار في منصبه حتى 2036 حين سيكون في الـ84 من العمر.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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